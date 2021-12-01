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TIMETURK / EKONOMİ / Gram altın rekor tazeledi

Gram altın rekor tazeledi

Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL ’deki yükselişle dün 790 TL’ye ulaşarak rekor tazeledi.

2 Saat Önce
2021-12-01 08:35:02
Gram altın rekor tazeledi

Altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell'ın daha hızlı bir varlık alımı azaltımının olabileceğine dair yorumlarıyla 1.800 doların altına geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen Dolar/TL 'deki yükselişle dün 790 TL'ye ulaşarak rekor tazeledi.

Powell, yüksek enflasyon riskinin arttığını belirterek, "Bu noktada, ekonomi çok güçlü ve enflasyonist baskılar yüksek, bu nedenle kasım toplantısında açıkladığımız varlık alımlarının azaltılmasını belki birkaç ay önce tamamlamayı düşünmek uygun olur. Birkaç hafta içinde yapacağımız toplantıda bunu tartışacağımızı umuyorum." dedi. Türk Telekom Reklamı

BloombergHT'de yer alan habere göre Powell, enflasyonun uzun süredir Fed'in yüzde 2 hedefinin çok üzerinde seyrettiğine işaret ederek, enflasyonun "geçici" olduğu değerlendirmesinin bir kenara bırakılmasının zamanı olduğunu söyledi.

Altın fiyatları, yeni koronavirüs varyantı omicronun küresel piyasalarda yarattığı endişelerin risk iştahını azaltmasıyla son günlerde yükseliş kaydetmişti.

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın, geçen haftaya 1.850 dolar civarında başladıktan sonra hızlı bir şekilde 1.800 doların altına gerilemiş ve cuma gününe kadar bu seviyelerde yatay bir seyir izlemişti. Cuma günü yeni koronavirüs varyantı Omicron'un piyasalarda yarattığı endişelerle 1.810 dolara kadar tırmanan ons altın, salı günü Powell'ın açıklamaları sonrasında 1.778 dolara kadar geriledi.

Kaylnak: BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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