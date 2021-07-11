Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? sorusu belli sebeplerden ötürü mahkumiyet yemiş kişiler ve aileleri tarafından oldukça merak edilen konuların başında gelmektedir. Bu süreçte mahkumlar ve mahkum yakınları Adalet Bakanlığı Ceza Tevfik Evleri’nden gelecek müjdeli haberi beklemekteydi. Peki açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi mahkumları ne kadar süre izin yapabilecek?

Birçok mahkum ve mahkum ailesi tarafından merak edilen açık cezaevi izinleri konusu son dönemlerde gündemden düşmeyen konuları başında gelmektedir. Belli suçlardan ötürü açık cezaevinde yatmakta olan binlerce mahkum ve bu mahkumların ailelerinin kulağı Adalet Bakanlığından yapılacak izin açıklamadaydı. İşte tüm detayları ile açık cezaevi izinlerinin uzatılmasına yönelik açıklamalar…

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Daha öncede bir kere uzatılan açık cezaevi izinleri Adalet Bakanlığı tarafından bir kere daha uzatıldı. Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, açık cezaevlerinde hüküm süren mahkumların izinleri iki ay daha uzatıldı. Yayınlana genelgeye göre mahkumlar resmi olarak iki ay daha izinli gösterileceklerdir.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Ceza Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ise şöyledir:

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.”

Açık cezaevi izinleri ikinci defa uzatıldı

Açıklanan bu genelgeye göre açık cezaevinde mahkum olan kişiler, 2 ay daha fazla izinli sayılabilecek ve bu durumda izinleri 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle hapishanelerdeki yoğunluğun azaltılmasına yönelik yapılan bu çalışmanın yalnız 2 defa yapılması öngörülüyordu. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vakalarının artışı nedeniyle Adalet Bakanlığı'na verdiği izin tavsiyesinin ilki 31 Mayıs'a kadar geçerli idi. Daha sonra alınan kararla izin süresi 31 Temmuz'a uzatıldı.

TBMM Adalet Komisyonu'ndan sürpriz karar

Alınan bu karardan sonra TBMM'de özellikle koronavirüs salgını nedeni ile açık cezaevi mahkumlarının izin süresi 31 Kasım 2021'e kadar uzatılmasına karar verildi. Bu konu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç tarafından sosyal medya vasıtasıyla yapılan açıklama şöyledir:

"Açık cezaevinde barındırılan hükümlülerin Covid salgını nedeniyle izinli sayılabilmeleri için Adalet Bakanlığına verilen yetkinin süresinin 31.11.2021 tarihine kadar uzatılmasına dair önergemiz TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Bu açıklama ile 31 Temmuz'a uzatılan açık cezaevi izinleri pandemi şartları nedeniyle 31 Kasım'a uzatılmış oldu. Böylelikle cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması ile cezaevlerinde salgınla mücadele kapsamında ilerleme kaydedileceği beklenmektedir. Uzatılan açık cezaevi izinleri mahkum ve mahkum ailelerini de oldukça sevindirdiği görülmektedir.

Açık cezaevleri nedir?

Açık cezaevleri belli suçlardan ötürü hüküm giymiş fakat hükümlülük sürelerininde herhangi bir suç işlememiş ve iyi halle geçirmiş kişilerin bulunduğu cezaevleridir. Bu cezaevi, hükümlülerin sosyal hayata yeniden kazandırılmasına yönelik çalışmalar içeren bir sisteme sahiptir. Bu açık cezaevlerinde, hükümlüler belli alanlarda beceriler kazanır. Bu becerilerin başında ahşap, seramik, takı, dokuma gibi çalışma alanları gelmektedir. Bunun yanı sıra bu cezaevlerinde firarı önleyebilecek herhangi bir mekanizma yoktur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.