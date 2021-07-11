Ayak mantarına ne iyi gelir? Ayak mantarı oluşumu nasıl önlenir?

Ayak mantarı birçok kişinin muzdarip olduğu sorunlardan biridir. Bulaşıcı olma özelliği olan bu hastalık, ayak mantarı olan kişinin ayakkabı, çorap, terlik, havlu gibi kişisel eşyalarının kullanılmasıyla başkasına geçer. Peki ayak mantarından nasıl kurtulunur? Ayak mantarına iyi gelen şeyler nelerdir? Ayak mantarının çözümü var mıdır?

Bazı insanlar günlük hayatlarında ayak mantarı sorunundan dolayı oldukça muzdariplerdir. Özellikle sıcak mevsimlerde kendini belli eden ayak mantarı, kaşıntı, iltihaplanma, pişik gibi sorunlara sebebiyet verir. Kişiden kişiye de kolaylıkla geçebilen ayak mantarı, özellikle havlu, terlik, ayakkabı, çorap gibi kişisel ürünlerden geçer. Birçok kişi ayak mantarının nasıl son bulacağını merak eder. İşte tüm detayları ile ayak mantarı ve ayak mantarından kurtulmak için çözümler…

Ayak mantarına iyi gelen uygulamalar nelerdir?

İnternette sıklıkla araştırılan konuların başında gelen ayak mantarına ne iyi gelir ve ayak mantarı nasıl geçer soruları, birçok insan tarafından cevabı oldukça merak edilen konuların başında gelmektedir. Öncelikle ayak mantarına ne iyi gelir konusuna değinmekte fayda vardır. Kişisel deneyimler ve yapılan çalışmalar gösteriyor ki ayak mantarına sarımsak kürü, aloe vera yağı, elma sirkesi, zerdeçal ve zencefil oldukça iyi gelmektedir.

Sarımsak Kürü

Bu kürü hazırlamak için öncelikle antibakteriyel özelliği ile bilinen, yemek ve bakım dahil birçok alanda kullanılan sarımsak kullanılır. Bu işleme 7 adet diş sarımsağı biraz tuz ile birlikte ezerek ağzı dolu bir kavanozda yaklaşık olarak 4 saat boyunca bekletiriz. 4 saat bekledikten sonra, sarımsaklı kürü bir süzgeç yardımı ile süzerek mantarlı olan bölgeye uygularız. Bu işlem 15 gün boyunca devam etmelidir. Bu kürü uygulamadan önce ve sonra dikkat etmemiz gereken husus ise ayağımızın sabunlu su ile güzelce temizlenmesi işlemidir.

Aloe Vera Yağı

Günde iki defa olmak üzere kullanılan Aloe Vera yağı mantarın ayaklarımızda yaptığı etkiyi ortadan kaldırabilir. Özellikle antioksidan ve iyileştirici yapıya sahip olması aloe vera bitkisinin mantar tedavisinde etkisinin oldukça artmasını sağlar. Bunun yanı sıra mantarın sebebiyet verdiği ölü hücreleri azaltarak, yeni ve canlı hücrelerin oluşumuna katkıda bulunur.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi kürü ayak mantarı giderilmesinde kullanılan bir diğer etkili yöntemdir. Yarım ölçek miktarında alınan elma sirkesi bir litre sıcak suyla karıştırılır. Daha sonra geniş bir kap içerisine dökülen bu karışıma ayaklar sokulur. 20 dakikalık işlem sonucunda ayaklarda oluşan mantar giderilmiş olur.

Zerdeçal veya zencefil

Ayak mantarı tedavisinde kullanılan bir diğer yöntem ise zerdeçal veya zencefil ile hazırlanan kürü uygulamaktır. Oldukça basit bir yöntemle hazırlanan bu kür için bir çay kaşığı zerdeçal veyahut zencefili yarım çay bardağı su ile karıştırmak gerekmektedir. Daha sonra bu karışımı pamuk yardımıyla ayaklarımıza sürmemiz, mantarın etkilerinin giderilmesinde oldukça yararlıdır.

Ayak mantarına ne iyi gelir?

Ayak mantarı belli durumlarda hayatımızı ciddi anlamda etkileyen bir sorun haline dönüşebilir. Bu sorunu hayatımızda sorun olarak görmemek kullanacağımız birkaç ürüne bağlıdır. Bu ürünler ayak mantarına oldukça iyi gelmektedir. Lavanta yağı, beyaz sirke, Vicks çay ağacı, zeytinyağı ve limon, zeytinyağı ve kekik, pirinç unu ve karbonat bunlardan bazılarıdır.

Ayak mantarı oluşumu nasıl önlenir?

Ayak mantarı oluşumunu engellemek için belli adımlara dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu adımlar şöyledir:

Ayakların sık sık ve detaylı bir şekilde yıkanması gerekmektedir.

İnsanlar tarafından ortak kullanılan alanlara çıplak ayak ile basılmamalıdır.

Ayakların sık terlemesi sebebiyle, teri emen pamuklu çorapların giyilmesi elzemdir.

Ayaklar yıkandıktan sonra ıslak kalmayacak şekilde kurutulmalıdır.

Havlu, terlik, ayakkabı ve çorap gibi bireysel eşyalar ortak bir şekilde kullanılmamalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.