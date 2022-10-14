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66 bin lira dolandıran sahte emlakçı kadın yakalandı

Kayseri'de, binalardaki boş daireleri tespit edip, kendisini 'ev sahibi' ya da 'emlakçı' diye tanıtarak 3 kişinin 66 bin 500 lirasını dolandıran A.S. (30) isimli kadın, polis operasyonuyla yakalandı.

2 Saat Önce
2022-10-14 17:29:39
66 bin lira dolandıran sahte emlakçı kadın yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, binalardaki boş daireleri tespit eden kadının, kendisini 'ev sahibi' veya 'emlakçı' olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Polis, 3 kişinin toplam 66 bin 500 lirasını dolandıran şüphelinin, A.S. olduğunu belirledi. Adresine operasyon düzenlenen A.S., yakalanarak gözaltına alındı. 8 suçtan da arandığı saptanan A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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