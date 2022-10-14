Macaristan: TürkAkım'a yönelik saldırı terör saldırısı sayılacak

Macaristan Başbakanı Orban, Rusya doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'na yapılacak olan herhangi bir saldırıyı terör saldırısı olarak göreceklerini ve buna göre hareket edeceklerini bildirdi.

Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Kuzey Akım Doğal Gaz Boru Hattı'nın patlatıldığını ve bunun bir terör saldırısı olduğunu kaydederek, "Eğer bu olayda herhangi bir devletin eli varsa o zaman o bir terör devletidir." dedi.

Orban, Kuzey Akım Doğal Gaz Boru Hattı'na yapılan saldırı sonrası Rus gazının Macaristan'a TürkAkım üzerinden taşındığını ve bu hattın patlatılması ya da devre dışı bırakılmasına yönelik herhangi bir girişimi ülkesinin terör saldırısı olarak kabul edeceğini, buna göre hareket edeceklerini söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasında bir an önce ateşkes sağlanarak barış görüşmelerine geçilmesi gerektiğini de belirten Orban, savaşın devam ettiği ve Batı'nın da buna yaptırımla cevap verdiği sürece enflasyonun ve enerji fiyatlarının düşmeyeceğini kaydetti.

Avrupa Birliğinin Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını da eleştiren Orban, ülkesinin, Rusya'ya yönelik enerji yaptırımlarından muaf olmasına rağmen yüksek enerji fiyatlarından dolayı etkilendiğini aktardı. AA .