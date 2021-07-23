5816 sayılı kanun nedir? 5816 sayılı kanunun maddeleri nedir?

5816 sayılı kanun nedir? sorusu birçok kişi tarafından oldukça merak edilmektedir. Özellikle sosyal medya üzerinden sık sık gündem olan 5816 sayılı kanun, insanlar tarafından internet üzerinden araştırma konusu olmuştur. 5816 sayılı kanun özellikle Mustafa Kemal Atatürk ile alakalı durumlarla ilişkilendirilmektedir. Peki 5816 sayılı kanun nedir? 5816 sayılı Atatürk’ü Koruma Kanunu nedir? 5816 sayılı kanunun maddeleri nelerdir? 5816 sayılı kanunun Mustafa Kemal Atatürk ile olan ilişkisi nedir? 5816 sayılı kanun hangi parti döneminde çıkartılmıştır?

Twitter'da sık sık gündem olan 5816 sayılı kanunun ne olduğu bir çok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik olumsuz söz ve tavırlardan dolayı gündeme gelen 5816 sayılı kanun, birçok kişi tarafından desteklenirken belli bir kesim insan da bu kanunun gereksiz olduğunu ve ifade özgürlüğüne engel olduğunu bildirmektedir. Bu sebeple 5816 sayılı kanun internet üzerinden hakkında sıklıkla araştırma yapılan konuların başında gelmektedir. İşte tüm detayları ile 5816 sayılı Atatürk'ü Koruma Kanunu nedir? sorusunun cevabı…

5816 sayılı Atatürk'ü Koruma Kanunu nedir?

5816 sayılı kanun genel manada Atatürk aleyhinde işlenen suçlar doğrultusunda işleyen kanunlardan biridir. Üç farklı isimle anılan bu kanunun isimleri ise şöyledir: “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun, 5816 sayılı kanun ve Atatürk'ü Koruma Kanunu”. Bu kanun birçok kişi tarafından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından tek partili rejim döneminde çıkarıldığı sanılmaktadır. Fakat bu yasa çoğulcu demokrasiye geçilmeyle birlikte 25 Temmuz 1951 yılında Demokrat Parti tarafından çıkarılmıştır. Kanun, özellikle o dönem Atatürk heykellerine ve büstlerine karşı yapılan saldırıların artmasıyla çıkarılmıştır.

Bu kanunun uygulanmasıyla 2007 yılında Youtube başta olmak üzere birçok web sitesi Atatürk'e hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu için erişim engeli yemiştir. Erişim engelinden sonra bazı Alman şirketlerinin telif hakkında bulunması ile mevzu olan içerikler Youtube tarafından kaldırılmıştır. Böylelikle Youtube 2010 yılında tekrardan Türkiye'de faal olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fakat daha sonra Youtube ve diğer web sitelerine Atatürk aleyhinde kötü paylaşımlar yapılan içerikler tekrar eklense de ilgili mahkeme bu siteler hakkında erişim kararı almamıştır.

5816 sayılı kanun birçok kişi tarafından da eleştirilmektedir. 2010 yılında Sınır Tanımayan Gazeteciler bu kanunun ifade özgürlüğü bakımından Avrupa standartlarına uymadığını bildirmişlerdir.

Ayrıca sosyal medya üzerinden yapılan birçok paylaşıma yönelik de uygulanan bu kanun, her ne kadar yapılan bu paylaşımlar nefret söylemi içermese dahi uygulanmaktadır. Sosyal medya üzerinden de belli dönemler oldukça eleştirilen kanunun, ifade özgürlüğü gibi temel bir hakkı engellediği ifade edilmektedir.

5816 sayılı kanunun maddeleri nelerdir?

1.Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

2.Birinci maddede yazılı suçlar, iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumî veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunulacak ceza yarı nispetinde artırılır. Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.

3.Bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.

4.Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

5.Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.