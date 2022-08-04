'2022 KPSS iptal edilsin' | KPSS iptal mi edilecek? 2022 KPSS hangi sorular sızdırıldı?

Twitter gündemin '2022 KPSS iptal edilsin' başlığında binlerce twet atıldı. Peki ama KPSS iptal mi edilecek? 2022 KPSS hangi sorular sızdırıldı? Binlerce kişinin emek verdiği KPSS için son durum ve son karar ne olacak? İşte merak edilen son dakika KPSS açıklamaları...

Twitter gündemin '2022 KPSS iptal edilsin' başlığında binlerce twet atıldı. Peki ama KPSS iptal mi edilecek? 2022 KPSS hangi sorular sızdırıldı? Binlerce kişinin emek verdiği KPSS için son durum ve son karar ne olacak? İşte merak edilen son dakika KPSS açıklamaları...

2022 KPSS hangi sorular sızdırıldı?

Sosyal medya ortamında Yediiklim yayınevinin sorularının, 2022 KPSS sorularına benzer olduğuna dair iddalar yer aldı. İnternet üzerinden paylaşılan görüntülerde sorular ve şıkların çok benzer olduğu görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları bu durum için "Soruyu tutturanı gördüm de, şıkları bire bir tutturanı ilk kez görüyorum." yorumunu yaptı.

Çok geçmeden ÖSYM konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

ÖSYM; "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." sözlerine yer verdi.

KPSS iptal mi edilecek?

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

Konuyla ilgili açıklama bekleniyor.