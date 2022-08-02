KPSS iptal mi edildi? KPSS soruları sızdırıldı mı? 2022 KPSS soruları çalındı mı?

KPSS iptal mi edildi? Twitter'da 'sınav iptal edilsin' etiketi gündemin karışmasına neden oldu. Bir yayın evinin sorularının, YKS sorularıyla aynı olduğu iddiası sonrası gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki KPSS soruları sızdırıldı mı? 2022 KPSS soruları çalındı mı? İşte detaylar...

Twitter'da 'sınav iptal edilsin' etiketi gündemin karışmasına neden oldu. Bir yayın evinin sorularının, YKS sorularıyla aynı olduğu iddiası sonrası gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki KPSS soruları sızdırıldı mı? 2022 KPSS soruları çalındı mı? İşte detaylar...

KPSS iptal mi edildi?

Sosyal medya ortamında bir yayınevinin sorularının, 2022 KPSS sorularına benzer olduğuna dair iddalar yer aldı. Çok geçmeden ÖSYM konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

ÖSYM; "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." sözlerine yer verdi.

KPSS soruları sızdırıldı mı?

Sosyal medyada konuşulan söylentilerin aksine, ÖSYM açıklamasına göre, 2022 KPSS soruları sızdırılmadı. Sınav tüm güvenlik önlemleri dahilinde yapıldı.

KPSS genel kültür Genel yetenek kaç soru var?

KPSS'de 120 soruya karşılık olarak 130 dakika süre veriliyor. Sosyal medya da bu 120 soru içerisinden birkaç sorunun benzer olduğu iddia edilmişti.