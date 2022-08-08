Görüntüler ortaya çıktı! Cemal Enginyurt hakkında soruşturma

Gazeteci Latif Şimşek televizyon programında kendisini dövdüğü gerekçesiyle DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında bir televizyon kanalında çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ve kendisiyle kanala gelen, resmi görevi bulunmayan şüpheli hakkında Şimşek'i dövdükleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında bir televizyon kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan milletvekili Cemal Enginyurt ve gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Çıkan tartışma sonucunda Enginyurt ile kanala gelen ve resmi bir görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i dövdüğü olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği kaydedildi. Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı. AA, DHA