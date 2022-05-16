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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Rusya'nın 2 trilyon rublesi eridi

Rusya'nın 2 trilyon rublesi eridi

Rusya’nın Ulusal Refah Fonu’ndaki toplam rezervleri, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 15,3 azalarak 11 trilyon rubleye geriledi.

1 Saat Önce
2022-05-16 19:30:39
Rusya'nın 2 trilyon rublesi eridi

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin emeklilik sisteminin desteklenmesi için faaliyet gösteren Ulusal Refah Fonu'ndaki toplam rezervler, 1 Mayıs itibarıyla 1 Nisan'a kıyasla 13 trilyon rubleden 11 trilyon rubleye düştü.

Açıklamada, söz konusu hacmin Rusya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 8,3'üne ve döviz cinsinden 155 milyar dolara tekabül ettiği bilgisi paylaşıldı.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 630 milyar dolar değerindeki rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervlerin yatırım için kullanılabileceğini söylemişti.

Rusya'nın toplam uluslararası rezervleri nisanda bir önceki aya göre 13,3 milyar dolar gerileyerek 593 milyar dolara düşmüştü. AA

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