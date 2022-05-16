DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konut sektöründen açıklama; Bakan Nebati ile ne görüşüldü?
Başından silahla vurulmuş, bileği kesik 2 erkek cesedi bulundu
Yazıcıoğlu'nun koruma polisinin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı
IKBY: Bir grup PKK’lı yakalandı
Yargı 32.bölüm izle | Kanal D Yargı yeni bölüm (32.bölüm) tek parça izle | Yargı son bölüm seyret
Kardeşlerim 52.bölüm izle Atv | Kardeşlerim son bölüm izle (52.bölüm) | Kardeşlerim 52.bölüm tek parça full HD izle
Rusya'nın 2 trilyon rublesi eridi
Sitelerde evcil hayvan yasak mı? Yargıtay'dan emsal karar
Karacabey Belediyespor - Isparta 32 Spor maçını canlı izle! 2.Lig Play Off
Amedspor - Tarsus İdman Yurdu maçını canlı izle! 2.Lig Play Off
Fransa Başbakanı Castex istifa etti
Türk boksör ringde kalp krizi geçirdi
Konya'da 19 Mayıs (yarın) otobüsler ücretsiz mi? Konya'da bugün otobüs, tramvay bedava mı? Konya'da 19 Mayıs'ta belediye otobüsleri, toplu taşıma ücretsiz mi?
Türkiye'nin en ölümcül zehirli yılanı
Çin’den Finlandiya açıklaması

TIMETURK / GÜNDEM / Sitelerde evcil hayvan yasak mı? Yargıtay'dan emsal karar

Sitelerde evcil hayvan yasak mı? Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay'ın kararına göre, mevzuatta yasak olmamasına rağmen apartman veya sitenin yönetim planında ‘Hayvan beslenemez’ ibaresi varsa, binadaki bağımsız bölümlerde kedi-köpek beslenemeyecek.

1 Saat Önce
2022-05-16 19:24:17
Sitelerde evcil hayvan yasak mı? Yargıtay'dan emsal karar

Salgın döneminde evde bakılan hayvan sayısı arttı. Kalkan kısıtlamalarla iş yerlerine ve okullara dönüş sonrası, köpek saldırısı ve havlaması şikayetleri arttı.

Hayvan sahipleri ile apartman sakinlerini karşı karşıya getiren süreçte Yargıtay, milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir emsal karara imza attı. Kararda, apartman ya da sitenin yönetim planında ‘hayvan beslenemez' ibaresine yer verilmesi durumunda bağımsız bölümlerde kedi ya da köpek beslenemeyeceğine hükmedildi.

"Köpek havlaması" şikayetiyle açılan davada emsal karar

Yargıtay'ın emsal kararına neden olan dava 10 yıl önce açıldı.

Köpek havlaması şikayetiyle açılan ve köpeğin tahliyesinin istendiği dava İstanbul Anadolu 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nce 2014'te reddedildi.

Yargıtay 18'inci Hukuk Dairesi üzerinden kararı temyiz eden komşunun talebi üzerine bir üst mahkeme kararı bozdu.

"Hayvan beslenemez" kararı binanın bağımsız bölümlerinde uygulanabilecek

İstanbul Anadolu 12'nci Sulh Hukuk Mahkemesi ise ilk aldığı kararda direndi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 18'inci Hukuk Dairesi'ni haklı bularak mahkemenin direnme kararını iptal etti. Böylece yönetim planında 'hayvan beslenemez' yazan sitelerin bağımsız bölümlerinde karara aykırı durumlar tahliye nedeni olarak da kullanılabilecek.

Aykırı hareket edenler ya hayvanlarını binanın bağımsız bölümlerinden uzaklaştıracak ya da kendileri binadan taşınacak.

TRTHaber

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş