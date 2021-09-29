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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / İtalya’da elektrik-doğalgaza yüksek zam şoku

İtalya’da elektrik-doğalgaza yüksek zam şoku

İtalya'da elektrik üretiminde maliyet artışları nedeniyle hane halkının kullandığı elektriğe yüzde 29,8, doğal gaza yüzde 14,4 zam yapıldı.

28 Dakika Önce
2021-09-29 01:03:11
İtalya’da elektrik-doğalgaza yüksek zam şoku

İtalya Çevre ve Enerji Şebekeleri Düzenleme Kurulu'ndan yapılan açıklamada, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere hane halkının kullandığı elektriğe yüzde 29,8, doğal gaza yüzde 14,4 zam yapıldığı bildirildi.

Hükümetin acil müdahalesinin zam oranının daha yüksek olmasını önlediği belirtilen açıklamada, böylece 29 milyon aile ve 6 milyon KOBİ'nin söz konusu fiyat artışlarından daha az etkilenmesinin sağlandığı savunuldu.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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