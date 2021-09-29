Çin'de yayılan elektrik kesintisine müdahale

Çin, geniş çaplı kesintiler nedeniyle oluşan enerji ihtiyacını karşılayarak ekonomik ve sosyal istikrarın devamını sağlamak için bir dizi önlem aldı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi (NEA), elektrik kesintileriyle ilgili saha çalışmaları yapılması ve enerji tasarrufu tedbirlerinin iletilmesi için Pekin, Hubei, Tiencin, İç Moğolistan ve Heylongciang'a ekipler gönderildiğini açıkladı.

NEA ekipleri yerel yöneticilere, kömür stokunun, halkın ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere enerji ihtiyacı için kullanılması gibi bir dizi bilgilendirmelerde bulundu.

Öte yandan, elektrik kesintilerinin vurduğu ülkenin kuzeydoğusundaki enerji şirketleri, maden işletmecileriyle kömür temin edilmesi konusunda uzun ve orta vadeli anlaşmalar yaptı.

Çin elektrik idaresinden kapsamlı tedbirler açıklaması

Çin'in en büyük kamu şirketi Çin Devlet Şebeke Kurumu, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve elektrik kesintilerinin önlenmesi için kapsamlı tedbirler alınacağını kaydetti.

Şirket, enerji dağıtımını güçlendireceklerini ve enerji şirketlerinden gelen tüm elektrik jeneratörlerinin şebekeye bağlanmasını sağlayacaklarını duyurdu.

Eyaletler arası elektrik enerjisinin koordine edileceği ve elektriğin ihtiyaç görülen bölgelere yönlendirileceğini vurgulayan şirket, elektrik tüketimini izleme faaliyetlerini artıracaklarına da işaret etti.

Şirket ayrıca, hükümet tarafından oluşturulan enerji kaynağı ve tüketim planlarını sıkı bir şekilde uygulamaya koyacaklarını kaydetti.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.