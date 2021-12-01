DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Brent petrolde kritik düşüş
İngiliz casuslarının şefinden “en büyük tehdit listesi”
Fransa'dan İngiltere'ye yeni misilleme tehdidi
İran’da Türkiye karşıtı kampanyanın nedeni
Erdoğan'dan açıklamalar: Düşük faizle üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz
‘Kadir İnanır beni karda sırtında taşıdı’
TBMM Dışişleri Komisyonunda 10 uluslararası anlaşma kabul edildi
ABD’de Biden’ın zorunlu aşı kararı engellendi
Halıdaki küf lekesi nasıl çıkarılır?
Su kuyusunda ölü bulunan Songül, 3 kişinin ismini yazmış
25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı
TBMM'de 'kadın kotası' tartışması
10 uluslararası anlaşma kabul edildi
Hazır sütle çiğ süt arasında ne gibi bir fark var?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi PFDK'ye sevk edildi

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Brent petrolde kritik düşüş

Brent petrolde kritik düşüş

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 70 doların altına indi. Ham petrolün varili ise 66,36 dolardan alıcı buldu.

46 Dakika Önce
2021-12-01 01:00:30
Brent petrolde kritik düşüş

Dün, günü 73,22 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 19.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,99 düşüşle 69,56 dolardan işlem gördü. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 68,53 dolardan satıldığı 24 Ağustos'tan sonraki en düşük seviyeyi gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,36 dolardan alıcı buldu. Türk Telekom Reklamı

Petrol fiyatlardaki sert düşüşte, Omicron varyantı sonrası bazı ülkelerin uçuş yasaklarını devreye alması ve olası kapanmalara yönelik endişeler etkili oluyor.

Omicron'la ilgili haberler piyasaların odağında

Yeni varyantın daha hızlı yayıldığına ve daha şiddetli hastalığa neden olduğuna dair net bir kanıt bulunmazken, konuyla ilgili haber akışı piyasaların odağında yer almaya devam ediyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 25 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütünce "Omicron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantının tespit edildiği bildirilmişti.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.

Brent petrolün varil fiyatı, geçen hafta cuma günü Covid-19'un Omicron varyantına ilişkin ilk haber akışının ardından günlük yüzde 11,55 düşüş kaydederek 72,14 dolara kadar gerilemişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş