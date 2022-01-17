BAE'den İsrail teknolojisine 100 milyon dolar yatırım
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İsrail'de yüksek teknoloji sektörüne 100 milyon dolar yatırım yaptığı bildirildi.
2022-01-17 16:54:41
The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan BAE'nin ulusal varlık fonu, İsrail'deki girişim sermayesi teknoloji şirketlerine 100 milyon dolar kadar yatırım yaptı.
İsrail basınının BAE-İsrail İş Konseyinden paylaştığı rakamlara göre iki taraf arasında normalleşme anlaşması imzalanmadan önce ticaret hacminin 2020'de 250 milyon dolar değerinde seyrettiği, bu rakamın bu yıl 2 milyar dolara ulaşmasının beklendiği ifade edildi.
İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. AA .
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