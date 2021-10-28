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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Avrupa'da enflasyon son yılların en yüksek seviyesinde

Avrupa'da enflasyon son yılların en yüksek seviyesinde

Avrupa Birliği’nde enflasyon, ABD’deki mortgage krizinin yaşandığı 2008 yılı eylül ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi. Kıta genelinde başta enerji ürünleri olmak üzere fiyatların daha da artması öngörülüyor.

34 Dakika Önce
2021-10-28 10:10:42
Avrupa'da enflasyon son yılların en yüksek seviyesinde

Avrupa ülkelerinde enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde seyretmesi endişe yaratıyor. Avrupa Birliği Bölgesi'nde genel fiyat artışı son yılların en yüksek seviyesinde.

Avrupa İstatistik Ofisi EUROSTAT verilerine göre Eylül'de Avrupa'daki enflasyon 3, 4 ile 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

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Almanya'da Eylül 2020'de yüzde eksi sıfır virgül dört seviyesinde olan yıllık enflasyon Eylül 2021'de yüzde 4,1'e yükseldi.

Avrupa'da enflasyon yükselişte

Fransa'da enflasyon yüzde 2,7 ile 2018'den bu yana, İtalya'da ise yüzde 3 ile 2012'den bu yana en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

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Avrupa genelinde en yüksek enflasyon oranı Estonya'da görüldü.

Fiyat artışı en çok enerji ürünlerine yansıdı. Onu endüstri, gıda, alkol ve tütün ürünleri ile hizmet sektörü izledi.

Fiyat artışının daha da yükselmesi bekleniyor

Avrupa'daki enflasyon artışının en önemli sebebi salgın yüzünden ertelenen taleplerin yeniden hayata geçirilmesi. Ortaya çıkan arz-talep dengesizliği fiyatlara yansıyor.

Avrupa Merkez Bankası da, bu ay başında enflasyonun önümüzdeki aylarda daha da yükselmesini beklediklerini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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