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TIMETURK / EKONOMİ / 181 maden sahası ihale edilecek

181 maden sahası ihale edilecek

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 181 adet maden sahasının ihale edileceği duyuruldu.

37 Dakika Önce
2021-10-28 10:05:58
181 maden sahası ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 181 adet maden sahasının ihale edileceğini duyurdu.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, ihaleye ilişkin bilgilerin, ilanın yayımlanmasından itibaren en az 15 gün süre ile MAPEG internet sitesinde ilan edileceği bildirildi.

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak. İhale şartname bedeli ise 1100 lira olarak belirlendi.

Ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kütahya'da bulunan altın ve gümüş 4'üncü grup maden işletme ruhsatlı bazı sahalarda üretime devam edilebilmesi için bazı taşınmazlar MAPEG tarafından acele kamulaştırılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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