ABD’den Kuzey Akım-2’ye yaptırım darbesi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kuzey Akım-2 (Nord Stream 2) boru hattı projesinde rol alan Rusya bağlantılı bir şirket ve iki geminin yaptırım listesine alınacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2019 Avrupa Enerji Güvenliğini Koruma Yasası (PEESA) kapsamında Kuzey Akım-2 boru hattı projesine ilişkin raporu güncellenmiş şekliye kongreye sunduklarını açıkladı.

Rapora ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Blinken, "Raporda, Kuzey Akım- 2 boru hattında yer alan iki gemi ve bir Rusya bağlantılı kuruluş olan Transadria Ltd. listeleniyor. Transadria Ltd. PEESA kapsamında yaptırıma tabi tutulacak ve gemisi Marlin, bloke edilmiş mal olarak tanımlanacak." bilgisine yer verdi.

"Almanya ve diğer müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz"

Blinken sundukları raporun ABD yönetiminin Kuzey Akım-2 boru hattı projesine olan muhalefeti ve PEESA yasasına olan bağlılığının göstergesi olduğunu belirtti.

Bu rapor kapsamındaki yaptırımlarla birlikte şimdiye kadar 8 kişiye yaptırım uyguladıklarını ve toplam 17 gemiyi Kuzey Akım-2 projesiyle bağlantılı olarak PESA uyarınca bloke edilmiş mülk olarak tanımlandıklarını belirten Blinken, "Yönetim olarak, yaptırımlarımızla başta olmak üzere, Kuzey Akım-2 boru hattına karşı çıkmaya devam ederken boru hattının Ukrayna'ya, cephe hattı NATO ve AB ülkelerine yönelik risklerini azaltmak ve Rusya'nın enerji alanı dahil olmak üzere zararlı faaliyetlerine karşı durmak için Almanya ve diğer müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. Blinken açıklamasında diğer iki geminin isim ve bandıralarına ilişkin detaylar vermedi.

Kuzey Akım 2 projesi

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.