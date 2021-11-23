Bu besinler sigarayı bırakmanızı sağlayacak

Sigara kullanımı en yaygın görülen zararlı alışkanlıkların arasında ilk sıradadır. Birçok insan maalesef zararlarını bildiği halde sigara içmeye devam edip kendisini zehirliyor. Fakat artık sigarayı bırakmaya karar verdiyseniz sizlere yardımcı olacak besinleri araştırdık, gelin birlikte bakalım...



Sigara kullanımı vücuda birçok zarar veriyor. Uzun süre sigara kullanan kişiler geri dönüşü imkansız hasarlar ve hastalıklarla karşılaşıyor. İçerisinde kansere neden olan maddeler, kanseri ilerleten maddeler, zehirli maddeler, uyarıcılar, zevk vericiler, aromatik maddeler barındıran sigara birçok hastalığa sebep oluyor. Sigarayı bırakmak oldukça zor bir süreç. Fakat bu sürece yardımcı olan besinler de mevcut. Doğru besinlerle beslenerek, sigarayı bırakma sürecinizi daha kolay bir hale getirebilirsiniz.

Hangi besinler sigarayı bırakmayı kolaylaştırır?

Portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyveler antioksidan özelliktedir. Bu meyveleri tüketirseniz içerisinde bulunan C vitamini sayesinde vücudunuzun sigaraya olan ihtiyacı azalır.

Tam tahıllar içerdikleri E vitamini sayesinde akciğerlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler, ayrıca kandaki nikotin oranını da azaltır.

Süt, süt ürünleri ve probiyotik yoğurtlar tüketildiğinde sigarayı bırakmanız yüzünden vücudunuzda oluşan stres azalacaktır.

Domates likopen içerir. Likopen maddesi vücutta antioksidan özellikler gösterir.

Muz potasyum ve B vitamininden zengindir. Bu sayede bağımlılığı azaltmaya yardımcı olur.

Suda bekletilmiş yulaf tüketmek nikotin bağımlılığınızı azaltacaktır.

Düzenli bir şekilde elma tüketirseniz akciğer fonksiyonlarınız artacak ve bu sayede vücudunuz nikotinden daha hızlı bir şekilde temizlenecektir.

Meyan balgam söktürücü ve yatıştırıcı etki göstererek sigara bırakma sürecinizi kolaylaştıracaktır.

Acı biber sayesinde dumanda bulunan kimyasal maddelerin zararlarına karşı solunum sisteminiz duyarsızlaşacaktır.

Sarı kantaron çayı tüketirseniz sigarayı bırakmanız yüzünden vücudunuzda oluşan stresle çok daha kolay bir şekilde baş edebilirsiniz.

Ginseng tükettiğinizde vücudunuzun strese tepki olarak ürettiği kortizol hormonu seviyesi yeniden düzenlenecektir.

Kereviz, kabak, patlıcan, fasulye, salatalık, brokoli gibi sebzeler sigaradan aldığınız tadı etkileyecek ve hoşunuza gitmemesini sağlayacaktır.

Nane içeriğindeki mentol sayesinde nikotin ihtiyacınızı azaltacaktır.

Tere tükettiğinizde bronşlarınız temizlenecek, solunum ve dolaşım sistemleriniz daha sağlıklı bir şekilde çalışacaktır.

Pancar stresi büyük oranda azaltan bir sebzedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.