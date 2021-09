Turlu tatil ya da türlü tatil

GEZİ

Herkes gibi siz de yaz veya kış tatil programı yapmaktasınız. Peki bu tatile çıkarken turla mı yoksa şahsi tercihlerinizle mi çıkmak niyetindesiniz?

Tatil her insan için hem bir zorunluluk hem de bir ayrıcalıktır. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar tatil tercihlerini belirlerken kalabalık ortamlardan uzaklaşmayı esas alır. Çalışan kesim genelde yaz aylarına iznini denk getirerek tatil planlaması yaparken yaz-kış demeden her mevsimin ayrıcalıklarından istifade etmek isteyenler de çoğunlukta.

Turizm sektör temsilcilerinin değerlendirmesine göre; tatilini bireysel olarak yapmak isteyenler kadar tur kanalıyla da tatile rağbet artmış durumda.

Peki bu iki tatil tercihi arasında ne tür farklılıklar, daha doğrusu ne tür avantaj ve dezavantaj bulunuyor:

Özgür hissetmek mi istiyorsunuz?

Turla giderseniz, plana uymak zorundasınız. Aksi takdirde paranız boşa gidebilir. Bireysel giderseniz özgür takılabilirsiniz. Tur programı çerçevesinde gittiğiniz oteli ve yemeklerini beğenmeyebilir ve ekstra yemek ücretleri ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bireysel olarak canınızın istediği yerde kalabilirsiniz. Ne yemek isterseniz onu yersiniz fakat Tur programları geniş kitlerle hitap ettiği için aynı kalitede daha ucuza otel bulamayabilirsiniz.

Planlamaya dahil olmak durumundasınız

Bireysel olduğunuz sürece özgürsünüz ama her zaman şansınız yaver gitmeyebilir. Tur programlarında yediğiniz yemekten, içtiğiniz içeceğe kadar hemen hemen her şey planlamıştır, aç kalmazsınız. Bireysel programlarda ise yeri gelir en güzel yemeği bulursunuz, yeri gelir iyi bir lokanta için uzun mesafe yürürsünüz.Tur programlarında rehberler vardır. Kimisiyle anlaşıp mükemmel, kimisiyle anlaşamayıp kötü bir tatil geçirebilirsiniz. Bireysel programlarda kimseye bağlılığınız yoktur.

Rehbere bağımlılık

Tur programlarında şehrin en meşhur yerlerine gidilir ve bu, zamandan kazanmanızı sağlayabilir fakat bireysel programlarda yolunuzu kendiniz çizersiniz. Belki çok farklı ve özel yerler keşfedebilirsiniz. Tur programlarında kaybolmanız çok zordur, rehber peşinizi bırakmaz. Bireysel programlarda rahatça kaybolabilirsiniz ama bambaşka bir tecrübe yaşarsınız. Bir başınıza daha önce hiç gitmediğiniz bir yerde, hiç bilmediğiniz bir dille baş başa kalabilirsiniz.

Grupla anlaşabiliyor musunuz?

Tur programlarında sabah kalkış saati bellidir. Bireysel giderseniz, özgürsünüz.

Tur programlarında temin edilmesi gereken her şey önceden ayarlanmıştır, biletler gibi. Bireysel programda birçok şeyi anlık yaşarsınız.Tur programında tura çıktığınız grup çok önemlidir. Grupla anlaşamayıp uyuşamazsanız tatiliniz berbat bir hale gelebilir ya da grubunuzla çok iyi anlaşıp mükemmel arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Bireysel programlarda kimseyle uyuşmak zorunda değilsiniz. Kimle olacağınızı siz seçersiniz. Trene binerken veya adres sorarken birçok farklı insanla tanışabilirsiniz.

Harcamanın çerçevesi de belli

Tur programlarında birçok şey başka birisi tarafından net bir şekilde belirlenmiştir. Bireysel programlarda yolculuğuna siz hükmedersiniz.Tur programından sıkılabilirsiniz. Bireysel programda sıkıldığınız an yol haritanızı değiştirebilirsiniz.Tur programında ödeyeceğin ücretler ve hemen hemen harcayacağınız para önceden bellidir. Bireysel programlarda her an her şey olabilir, tahmin ettiğinizden daha az veya daha çok harcama yapabilirsiniz.