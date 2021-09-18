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Afganistan'da liseler açılıyor ancak kız öğrencilerin okula dönmesine izin yok
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TIMETURK / DÜNYA / Afganistan'da liseler açılıyor ancak kız öğrencilerin okula dönmesine izin yok

Afganistan'da liseler açılıyor ancak kız öğrencilerin okula dönmesine izin yok

Afganistan'da liseler bir ay aranın ardından gelecek hafta eğitime yeniden başlayacak. Ancak Taliban yalnızca erkek öğrencilerin ders başı yapabileceğini açıkladı. Taliban son olarak bir zamanlar Kadın İşleri Bakanlığı'nın bulunduğu binada 'ahlaksızlığın önlenmesi ve erdemin yayılması' için bir bakanlık kurdu.

2 Saat Önce
2021-09-18 22:54:09
Afganistan'da liseler açılıyor ancak kız öğrencilerin okula dönmesine izin yok

Afganistan'da liseler eğitime yeniden başlayacak, ancak kız öğrenciler olmadan.

Taliban'dan gelen açıklamada liselere yalnızca erkek öğrencilerin ve erkek öğretmenlerin döneceği bildirildi.

Bir aydır kapalı liselerde erkek öğrenciler için derslerin bir hafta sonra devam edeceği belirtildi.

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinden bu yana evde mahsur kalan kız öğrencilerle kadın öğretmenlerin durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Taliban hafta başında kadınların üniversitelerde okumalarına izin verileceğini bildirmişti.

Ancak derslere erkeklerle birlikte katılamayacaklarını ve yeni bir kıyafet yönetmeliği ile karşı karşıya kalacaklarını duyurmuştu.

Kızların liseye gitmesinin yasaklanması daha ileri eğitime devam edemeyecekleri anlamına da geliyor.

Yakın zamanda açıklanan başka bir karar Taliban hükümetinin kadınlara yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdığını gözler önüne serdi.

KADIN İŞLERİ BAKANLIĞI KAPATILDI

Kabil'deki eski Kadın İşleri Bakanlığı binası, Erdemin Yayılması ve Ahlaksızlığın Önlenmesi için yeni kurulan bakanlığa devredildi.

Taliban liderleri, güvenlik koşullarının kadınlar için güvenli olmadığını söyleyerek Afgan kadınlarının çoğunun işe gitmesini yasaklamıştı.

Aynı gerekçe Taliban'ın 1990'larda Afganistan'ı kontrol ettiği dönem boyunca kadınların çalışmasını engellemek için kullanıldı.

o dönemde olduğu gibi şimdi de yalnızca sağlık ve eğitim sektörlerinde bazı kadınlar işlerine geri dönebildi.

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği 15 Ağustos'tan bu yana kadınlar haklarının korunması için çok sayıda gösteri düzenledi.

Ancak taliban militanları kadınları döverek bazılarını gözaltına aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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