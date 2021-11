Türk vatandaşlarının seyahatteki vize yükümlülükleri

GEZİ

Türk vatandaşları gidecekleri ülkeyi seçtikten sonra vize işlemleri için süreç başlatıyor. Peki hangi ülkeler neye göre ve hangi şartlarda vize tercihi sunuyor?

Türk vatandaşlarının tabi olduğu vize uygulamaları yıldan yıla ve ülkelere göre farklılıklar gösterebilmektedir.

Vatandaşlar gitmek istedikleri ülkeyi seçtikten sonra vize işlemleri için süreç başlatıyor. Peki hangi ülkeler neye göre ve hangi şartlarda vize tercihi sunuyor?

Türk Dışışleri Bakanlığı'nın vizelere yönelik Türk vatandaşlarına resmi sitesinden duyurduğu açıklamada ise ayrıntılı bilgiler yer almakta.

İşte Türk vatandaşlarının seyahat etmeyi planladıkları ülke bakımından vizeye dair yükümlülükler:

Afganistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Almanya Federal Cumhuriyeti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Amerika Birleşik Devletleri: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Andorra: Schengen bölgesine dahil olmayan Andorra'ya doğrudan seyahat imkanı bulunmamakta olup, ülkeye giriş İspanya ya da Fransa üzerinden yapılabilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Andorra'ya seyahat edebilmek için çift girişli veya müteaddit girişli Schengen vizesi alması gerekmektedir.

Angola: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Antigua-Barbuda: Umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Arjantin: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Arnavutluk: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Avustralya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Avusturya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Azerbaycan: Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Bağımsız Samoa: Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Bahamalar: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Bahreyn: Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 30 gün süreli vizelerini Bahreyn'e seyahatlerinden önce e-vize olarak alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Bangladeş: Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hususî ve hizmet pasaportu hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Barbados: Umuma mahsus pasaport hamilleri 6 aya kadar vizeden muaftır. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Belarus: Umuma mahsus, hizmet, hususî ve diplomatik pasaport hamili Türk vatandaşları 30 gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi ilk giriş tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde 90 günü geçemez.

Belçika: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Belize: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Benin: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Birleşik Arap Emirlikleri: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Bolivya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.Bosna-Hersek: Umuma mahsus pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Botsvana: Umuma mahsus pasaport hamilleri Botsvana'ya girişlerinden itibaren 365 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla vizeden muaftır. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Brezilya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Brunei: Diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, Brunei'ye giriş, çıkış, transit geçişlerinde, ilk giriş tarihinden itibaren otuz (30) günü geçmeyen seyahatlerinde vizeden muaftırlar.

Bulgaristan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi pasaport hamilleri ülkeye ilk giriş tarihinden itibaren 180 gün içerisinde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Diplomatik pasaport ile Hizmet pasaportu hamilleri ise anılan ülkeye yapacakları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Burkina Faso: Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport hamili Türk vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Burundi: Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi ve Hizmet pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport Hamilleri her 180 gün içinde 90 günü aşmayan süre zarfında vizeden muaftır.

Butan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Cape Verde: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Cezayir: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Cibuti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımız www.evisa.gouv.dj adresi üzerinden alacakları e-vizeyle Cibuti'ye seyahat edilebilmektedir.

Çad: Diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Çek Cumhuriyeti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Çin Halk Cumhuriyeti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Danimarka: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri ise, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Doğu Timor: Umuma Mahsus Pasaport Hamilleri vizeye tabidir. Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport Hamilleri vizeye tabidir.

Bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımıza, Doğu Timor sınır kapılarında 30 gün ikamet süreli vize verilmektedir.

Dominika: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 21 gün süreyle vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 21 gün süreyle vizeden muaftır.

Dominik Cumhuriyeti: Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız vizeye tabi olup, havalimanında 30 gün süreli vize alınabilmektedir. Diplomatik, hususî ve hizmet pasaportu hamili vatandaşlarımız 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Ekvator: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar olan turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır. Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 güne kadar olan turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır.

Ekvator Ginesi: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

El Salvador: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Endonezya: Umuma mahsus ,diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Endonezya Covid-19 önlemleri kapsamında diplomatik ve hizmet pasaportu hamili vatandaşlarımıza uyguladığı vize muafiyetini geçici olarak askıya almıştır.

Ermenistan: Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları Ermenistan'a girişte kara ve hava hudut kapılarında vize alabilmektedir. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Estonya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise vizeye tabidir. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Etiyopya: Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları ise vizeye tabidir. Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Esvatini: Umuma mahsus pasaport hamilleri 30 güne kadar süreli kaşe vizelerini sınır kapılarında harçsız olarak alabilmektedirler. 30 günü aşan ziyaretler için Esvatini Büyükelçiliklerinden vize temin edilmesi gerekmektedir.

Fas: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Fiji: Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Fildişi Sahili: Resmi pasaportlar (Diplomatik, Hizmet ve Hususi), ilk giriş tarihinden itibaren her altı (6) ay içerisinde doksan (90) günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise vizeye tabidir.

Filipinler: Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Filistin: Vatandaşlarımıza vize uygulanmamaktadır. Filistin'e seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İsrail vizesi almaları gerekmektedir (Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne girecek vatandaşlarımız hariç).

Finlandiya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Fransa: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Gabon: : Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hususî ve hizmet pasaportu hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Ülkeye giriş vizesi Gabon dış temsilciliklerinden alınabilmektedir. Sınırda bandrol vize uygulamasından yararlanma koşulları ise şunlardır: - En az 6 ay geçerli pasaport hamili olmak, - Gerekli aşıların güncel olduğunu gösteren uluslararası aşı karnesine sahip olmak, - Librevil Uluslararası Leon Mba Havaalanına varışta PAF'a (Hava ve Sınır Polisi) ait “ülkeye giriş talep formu (demande d'admission sur le territoire national)” doldurmak, - Vize harcı olarak 45.000 CFA veya 70 Avro ödemek, - Turistik amaçlı seyahatlerde otel rezervasyon belgesi veya ikamet edilecek yerin adresi, iş amaçlı seyahatlerde ise davet mektubu ibraz etmek.

Gambiya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Gana:Diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Gine: Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamili Türk vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Gine Bissau: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hizmet ve hususî pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Grenada: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Guatemala: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Guyana: Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri ise, 180 gün içerisinde toplam kalış süresi 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Güney Afrika Cumhuriyeti: Diplomatik Pasaport ve Hizmet Pasaportu hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport ve Hususi Pasaport hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar süreli vizelerini sınır kapılarından harçsız olarak alabilmektedir.

Güney Sudan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Gürcistan:Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın Gürcistan'a geçerli yeni tip kimlik kartları ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Haiti: Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri vizeye tabidir. Haiti'ye seyahat eden umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız Haiti'ye girişte havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma imkânı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alarak ülkeye girebilmektedir. Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız ülkeden çıkışta ise 15 ABD Doları gümrük vergisi ödemektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız ise giriş için herhangi bir ödeme yapmamaktadır.

Hırvatistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hindistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hollanda: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hollanda Antilleri (Curacao,St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius ve Saba): Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vize başvurularını, resmi ikametleri başka bir ülkede bulunmadığı takdirde, Türkiye'deki Hollanda Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarına yapmaları gerekmektedir.

Hizmet Pasaportu hamilleri vizeye tabidir.Hizmet Pasaportu hamilleri vize başvurularını, resmi ikametleri başka bir ülkede bulunmadığı takdirde, Türkiye'deki Hollanda Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarına yapmaları gerekmektedir.

Diplomatik ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Honduras: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hong Kong Özel İdare Bölgesi: Pasaport geçerlilik süresi en az 6 ay olan umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ne 90 güne kadar yapacakları turistik veya iş görüşmesi amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır. Pasaport geçerlilik süresi en az 6 ay olan diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşları, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ne 90 güne kadar yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır

Irak:Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İngiltere: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İngiltere üzerinden diğer ülkelere aktarmalı seyahat edecek vatandaşlarımız transit vizeye tabidir. Bununla birlikte, vatandaşlarımızın, gidilecek ülkeye (onward flight) 24 saat içinde uçmaları ve gerekli vizelerinin/belgelerinin olması şartının yanı sıra belirli koşulları sağlamaları halinde, transit vizeden muaf olacakları (transit without visa concession) Londra Başkonsolosluğumuz tarafından bildirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için http://www.mfa.gov.tr/ingiltere-uzerinden-diger-ulkelere-aktarmali-seyahat-edecek-vatandaslarimiza-yonelik-duyuru_-13-mart-2014.tr.mfa adresine bakınız.

İran: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

İrlanda: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

İspanya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İsrail: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İsveç: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İsviçre: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İtalya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. (Vatikan için de geçerlidir).

İzlanda: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Jamaika: Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Japonya: Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Covid-19 tedbirleri kapsamında umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza uygulanan özel meşruhatlı vize konusunda Tokyo Büyükelçiliğimizin internet sitesinden http://tokyo.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowAnnouncement/377517 detaylı bilgi alınabilir.

Kamboçya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. 30 gün geçerli turistik amaçlı vizeler, Kamboçya'nın ülkemizdeki Fahri Konsolosluğunun yanı sıra, sınır kapılarında da verilmektedir. Umuma mahsus pasaport hamillerine vizeleri www.evisa.gov.kh adresinden e-vize olarak da ita edilmektedir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 30 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kamerun: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Resmi heyet mensubu olan Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri her 180 günlük dönem içerisinde ilk giriş tarihinden itibaren toplam kalış süresi 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır. Resmi heyet mensubu olmayan Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Kanada: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Karadağ: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Katar: Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Kazakistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Kenya: Sınır kapısında vize itası uygulaması 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle sona erecektir. Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız www.evisa.go.ke internet adresinden elektronik vize alabilmektedir. Diplomatik, hususî ve hizmet pasaport hamili vatandaşlarımız her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY): Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Vatandaşlarımız vizelerini Güney Kıbrıs'ın Atina Büyükelçiliğinden temin edebilirler.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Vatandaşlarımız vizelerini Güney Kıbrıs'ın Atina Büyükelçiliğinden temin edebilirler.

Kırgızistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde 90 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kiribati: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi ve hizmet Pasaportu hamilleri vizeye tabidir

Diplomatik pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

KKTC: Umuma mahsus pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın KKTC'ye geçerli kimlik belgeleri ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle eski tip nüfus cüzdanları ile seyahat uygulaması sona erecek olup, KKTC'ye seyahat edecek vatandaşlarımız yalnızca yeni nesil Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını kullanabilecektir.

Kolombiya: Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Komorlar Birliği : Umuma Mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, vizelerini sınır kapılarında alabilmektedirler. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabi olup, vizelerini sınır kapılarında alabilmektedirler.

Kongo: Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamili Türk vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Ülkede çalıştırılacak yabancı personel için çalışma izinlerinin varıştan önce Kongo Cumhuriyeti Temsilciliğinden alınması gerekmektedir.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Diplomatik Pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus, hususî ve hizmet pasaportu hamilleri vizeye tabidir.

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore): Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

COVID-19 salgını bağlamında alınan tedbirler çerçevesinde Güney Kore 13 Nisan 2020 tarihinden itibaren ülkemizin de içinde bulunduğu 90 ülkeye yönelik vize muafiyetini askıya almıştır.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey): Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Kosova: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kosta Rika: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kuveyt: Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 30 gün süreli vizelerini sınır kapılarında ücretsiz olarak alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Kuzey Makedonya: Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kuzey Makedonya'ya Öğrenim Vizesi İçin Talep Edilen Belgeler

Küba:Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaftır.

Laos: Diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma mahsus, hizmet ve hususî pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Lesotho: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Letonya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Liberya: Diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Libya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Lihtenştayn: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Litvanya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Lübnan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Lübnan'da göreve atanan Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri görevleri müddetince, vizeden muaftır.

Lüksemburg: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Macaristan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Madagaskar: Umuma Mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, vizelerini sınır kapılarında alabilmektedirler. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabi olup, vizelerini sınır kapılarında alabilmektedirler.

Makao Özel İdare Bölgesi: Pasaport geçerlilik süresi en az 6 ay olan umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları, Makao Özel İdare Bölgesi'ne 30 güne kadar yapacakları turistik veya iş görüşmesi amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır. Pasaport geçerlilik süresi en az 6 ay olan diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşları, Makao Özel İdare Bölgesi'ne 30 güne kadar yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Malavi: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Maldivler: Umuma Mahsus Pasaport hamili vatandaşlarımız vizeye tabi olup, 30 gün süreli vizelerini sınır kapılarından harçsız olarak alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri de 30 güne kadar seyahatlerinde vizelerini sınır kapılarından harçsız olarak alabilmektedirler.

Malezya: Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza ülkeye girişlerinde 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı giriş vizesi ücretsiz olarak tatbik edilmektedir. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Mali: Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları ise vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet pasaport hamili Türk vatandaşları ise vizeye tabidir.

Diplomatik pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Malta: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamilleri vizeden muaftır.

Marşal Adaları: Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Mauritius: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Meksika: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi ve Hizmet Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport hamilleri ise vizeden muaftır. Turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika'ya seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları, mutlaka havayoluyla seyahat etmek kaydıyla 30 gün geçerli tek giriş vizelerini http://inm.gob.mx/index.php/page/Inicio_Autorizacion_Electronica/tr.html adresli internet sitesinden harçsız e-vize olarak alabilmektedirler. E-vize imkânından sadece Umuma Mahsus Pasaport hamili vatandaşlarımız yararlanabilmekte olup, buna mukabil Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili vatandaşlarımızın ülkemizde bulunan Meksika Diplomatik Temsilciliklerine şahsen müracaatla pasaporta tatbik edilen etiket (sticker) tipi vize almaları gerekmektedir. Vatandaşlarımızın Schengen Bölgesi ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Birleşik Krallık (İngiltere ve Kuzey İrlanda) geçerli çok girişli vizesine sahip olmaları ya da bu ülkelerde daimi oturma iznine sahip olmaları halinde Meksika'ya vize almadan seyahat etmeleri mümkündür.

Mısır: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Mikronezya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Moğolistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Moldova: Umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Monako: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. Monako'ya seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın vize başvurularını, resmi ikametleri başka bir ülkede bulunmadığı takdirde, Türkiye'deki Fransa Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarına yapmaları gerekmektedir.

Moritanya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Mozambik: Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri asgari 6 ay geçerli pasaport ile ilk giriş tarihinden itibaren her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Myanmar (Burma veya Birmanya): Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Namibya: Umuma mahsus pasaport ve hususi pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik pasaport ve hizmet pasaportu hamilleri her 180 günde 90 güne kadar vizeden muaftır. Pasaport geçerlilik süresi ülkeye giriş tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.

Nauru: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Nepal: Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, vizelerini sınır kapılarında alabilmektedirler. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Nijer: Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamili Türk vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Nijerya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Nikaragua: Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Norveç: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. Oslo Gardermoen Havalimanı üzerinden üçüncü ülkelere seyahat edecek vatandaşlarımızın Norveç temsilciliklerinden transit vize alması gerekmektedir.

Oman (Umman): Umuma mahsus, hizmet, hususî ve diplomatik pasaport hamilleri onaylanmış otel rezervasyonu, sağlık sigortası ve dönüş biletine sahip olmak şartıyla 10 güne kadar süreyle vizeden muaftır.

Orta Afrika Cumhuriyeti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Özbekistan: Umuma Mahsus Pasaport Hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

''3 günden fazla bir süre için Özbekistan'da kalacak yabancıların yerleşik uygulamalar çerçevesinde 3 gün içerisinde kaldıkları otelden geçici ikamet belgesi almaları, meskende konaklanacaksa 3 gün içerisinde geçici ikamet kaydı yaptırmaları ve sözkonusu belgeleri Özbekistan'dan ayrılırken ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kural ihlali yapanlara para cezası uygulanmaktadır.''

Pakistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Palau Cumhuriyeti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Panama: Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 6 aylık bir süre için vizeden muaf bulunmaktadırlar.

Papua Yeni Gine: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Paraguay: Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Peru: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Polonya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Portekiz: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Romanya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, vizeden muaftır.

Ruanda: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Rusya Federasyonu:Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususî ve hizmet pasaportu hamilleri her 180 günde 90 günü aşmamak şartıyla 30 gün süreyle vizeden muaftır. Diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Sao Tome ve Principe: Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma mahsus pasaport hamilleri 15 gün süreyle vizeden muaftır.

St. Christopher (St. Kitts) ve Nevis: Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

St. Lucia: Umuma mahsus pasaport hamilleri 6 haftaya kadar vizeden muaftır. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri vizeden muaftır.

St. Vincent-Grenadines: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Senegal: Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamili Türk vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Seyşeller: Umuma mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Sırbistan:Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Sierra Leone: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hususî ve hizmet pasaportu hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Singapur: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 günü geçmeyen turistik amaçlı seyahatlerde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 günü geçmeyen turistik amaçlı seyahatlerde vizeden muaftır.

Slovakya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde 90 gün için vizeden muaftır.

Slovenya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Solomon Adaları: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Somali: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Sri Lanka: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerinde vizelerini www.eta.gov.lk internet adresinden veya ülkeye girişte sınır kapılarında alabilmektedirler.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerinde vizelerini www.eta.gov.lk internet adresinden veya ülkeye girişte sınır kapılarından alabilmektedirler.

Sudan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar ikamet süreli tek giriş vizelerini Hartum Uluslararası Havaalanı'nda bandrol tatbikiyle (105 ABD Doları) alabilirler.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri, Sudan'a yapacakları turizm amaçlı seyahatleri veya transit geçişlerinde, Sudan'da toplam ikamet süresi, ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, 180 gün içerisinde 90 günü geçmemek kaydıyla vizeden muaftır.

Surinam: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamilleri ilk giriş tarihinden itibaren 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Suriye: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Suudi Arabistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Şili: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Tacikistan: Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız Tacikistan'a gerçekleştirecekleri seyahatlerinde vizeye tabidirler. Vatandaşlarımız, Tacikistan'a gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinden önce www.evisa.tj internet adresinden elektronik vizelerini (e-vize) alabilirler. Başvuru onay sürelerinde oluşabilecek gecikmelerden ötürü seyahatten en az 10 gün öncesinde e-vize başvurusunun yapılması tavsiye edilir. Turistik amaçlı olmayan seyahatleri öncesinde ise vatandaşlarımızın, www.visa.gov.tj internet adresinden başvurularını yaparak, Tacikistan'ın ilgili temsilciliklerinden seyahat tipine uygun vizelerini almaları gerekmektedir. Öte yandan, Türk vatandaşları Duşanbe Uluslararası Hava Hudut Kapısında da varış esnasında vize alabilmektedirler.

Tanzanya: Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları ise vizeye tabidir.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Tayland: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise 30 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet, Hususi Pasaport Hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Tayvan: Umuma mahsus, hizmet, hususî ve diplomatik pasaportlar vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar ikamet süreli tek girişli vizelerini e-vize olarak (ücretsiz) veya Taipei'deki Taoyuan Uluslararası Havaalanından giriş yapılması, dönüş bileti ibraz edilmesi, vize müracaat formu doldurulması ve iki adet vesikalık fotoğraf ibraz edilmesi şartıyla sınırda harçsız olarak almaları mümkündür.

Togo: Umuma mahsus, hizmet ve hususî pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Tonga: Umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Trinidad-Tobago: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır.

Tunus: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Tuvalu: Umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Türkmenistan: Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hizmet, Hususi ve Diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar vizeden muaf olmakla birlikte, resmi ziyaretler için pasaport örnekleri ile birlikte, geliş amacına ilişkin Büyükelçiliğimizce bildirim yapılması kaydıyla Türkmenistan'a kabul edilmektedirler. Ülkede 3 günden fazla kalınması durumunda, Türkmenistan makamlarına ikamet kaydı yaptırılması zorunludur.Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Ukrayna: Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Vatandaşlarımız geçerli biyometrik kimlik belgeleri (yeni tip kimlik kartı) ile, Türkiye'den seyahat etmek şartıyla, Ukrayna'ya vizesiz olarak giriş yapabilmektedirler.

Uruguay: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Ürdün: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Vanuatu: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır.

Venezuella: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri, 90 güne kadarki turistik amaçlı seyahatlerde vizeden muaftır.

Diplomatik, hizmet ve hususi Pasaport hamilleri, 90 güne kadarki turistik amaçlı seyahatlerde vizeden muaftır.

Vietnam: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Yemen: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Yeni Zelanda: Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Yunanistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Zambiya: Diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 güne kadar vizeden muaftır. Hususî, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir

Not: Yukarıda yer alan bilgiler sadece turistik amaçlı tek giriş vizeleri için geçerlidir. Öğrenim, çalışma, çok girişli vize, uzun süreli ikamet vb. nedenlerle yapılacak seyahatlere ilişkin vize uygulamaları hakkında gidilecek ülkenin temsilciliğinden bilgi alınması, resmi göreve atananların ise Bakanlık ile irtibata geçmeleri gerekiyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.