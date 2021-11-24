DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fed'den derin endişe itirafı! Faiz, enflasyon ve belirsizlik
“Komplo denenler birer birer gerçek çıktı”
'Öğretmenler Günü'nde acı haber: Bahar öğretmen hayatını kaybetti
Brüksel'de Uber taksiye durdurma kararı
Türk vatandaşlarının seyahatteki vize yükümlülükleri
Polis, Kadıköy metrosundaki bıçaklı şüphelinin peşinde
Hintli öğretmen, çok sevdiği eşi için Taj Mahal'in kopyasını inşa ettirdi
Akıllı sağlık hizmetleri devrede
Trabzonspor'un gol kralları
ABD bankalarına kripto para düzenlemesi
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
Serbest ve kontrollü kambiyo rejimi
Her araç kendi bakımını yapacak
Mehmetçik'ten 2 bin 300 rakımdaki köyün öğretmenlerine sürpriz ziyaret
Biden’a halk desteği düşmeye devam ediyor

TIMETURK / GÜNDEM / Polis, Kadıköy metrosundaki bıçaklı şüphelinin peşinde

Polis, Kadıköy metrosundaki bıçaklı şüphelinin peşinde

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

1 Saat Önce
2021-11-24 23:56:35
Polis, Kadıköy metrosundaki bıçaklı şüphelinin peşinde

Akşam saatlerinde Kadıköy'den hareket eden metro aracı Bostancı İstasyonu'na yaklaştığı sırada bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle bir kadın yolcuyla tartışmaya başladı. Bu kişi, daha sonra bıçak çekip üzerine yürüdüğü kadına tehdit ve hakaretlerde bulundu.

Olay, şüphelinin durakta inmesiyle sonlanırken, metro aracındaki diğer yolcular yaşananları endişe ve şaşkınlık içerisinde izledi.

Yaşanan olay, bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, Bostancı İstasyonu'na giden polis ekipleri, durak ve araç kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş