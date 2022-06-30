Cezayir’in kanyon yamaçlarındaki Berberi köyü

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Cezayir’in güneybatısında bulunan Avras Dağı eteklerindeki doğal kanyonda bölge halkı Berberiler (Amazigler) tarafından inşa edilen “Şurfet Gumi” köyü, içerisinde onlarca taş ev ve pencereli geçiş koridoru barındırıyor.

Doğal kanyonda eşsiz bir manzaranın içerisinde kurulan köy, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Ne zaman inşa edildiğiyle ilgili kesin bir bilginin bulunmadığı “Şurfet Gumi”, bölge halkı tarafından tarih içerisinde erzak depolamak ve savaş zamanlarında sığınak olarak da kullanılıyor.

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

Güzelliğiyle ziyaretçilerini hayran bırakan Şurfet Gumi, UNESCO tarafından 2002 yılında Dünya Mirası Geçici Listesine alındı. Bölge halkı tarafından “Aflos” diye de adlandırılan köy, Berberi dilinde “Derin boşluk” anlamına geliyor.

Bölgenin günümüzde Şurfet Gumi olarak adlandırılmasının ise Cezayir'in Fransız sömürge döneminde bölgeye gelen Fransız vatandaşı “Rufi”den aldığı tahmin ediliyor. Fransız ordusunda görev yapan Rufi, köyün manzarasından etkilenerek bölgede Avrupalı turistlere açılması için ilk oteli inşa ediyor. Daha sonra tarihi Amazig köyü Şurfet Gumi olarak adlandırılmaya başlıyor.

Fransa ile bağımsızlık mücadelesi yıllarının sığınağı

AA muhabirine konuşan Cezayir'in Batna kentinde yerel bir radyo çalışanı Süleyman Ganduri, Berberi köyündeki evlerin, kanyonun vadi tabanından yaklaşık 60 metre yukarıdaki yamaçlarında konumlandığını söyledi. Bölgenin doğal güzellik olarak ABD'de bulunan “Colorado Kanyonuna” benzediğini ifade eden Ganduri, tabiat harikası olarak nitelendirdiği kanyon ve içerisindeki tarihi Amazig köyün hak ettiği değeri göremediğini ifade etti.

Ganduri, Cezayir'in Fransa'ya karşı bağımsızlık mücadelesinin verildiği 1954-1962 yılları arasında önemli bir merkez olan Avras Dağları eteklerinde bulunan “Şurfet Gumi”nin o süreç içerisinde “Mücahitler” tarafından da sığınak olarak kullanıldığını kaydetti. Başkent Cezayir'den “Şurfet Gumi”yi ziyarete gelen Hana Sukeyna ise “Arkadaşlarımla doğal güzellikte gün batımını seyretmek için geldik. Zamanında böyle bir bölgeye gelinip köy kurulması gerçekten ilginç. Köydeki evleri de dolaştık ancak çok bakımsız kalmışlar. Yetkililerin bu durumla ilgilenmesi gerekiyor.” diye konuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.