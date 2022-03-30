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''Ankara'da nerede gezilir?'' deyince ilk akla gelen yerler

14 Dakika Önce Yazıldı - 1001 Kelime

Türkiye'nin başkenti olan Ankara'da hem kültürü hem de tarihi ile gezilmesi görülmesi gereken pek çok yer bulunmaktadır.



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30.03.2022 09:14:59

Ankara'da gezilmesi görülmesi gereken yerlerin sayısı fazladır. Ulaşımı itibari ile de kolay bir noktada bulunan Ankara'nın tam olarak 5000 yıllık bir tarihi geçmişi bulunmaktadır. Bundan ötürü de Ankara şehrinde görülecek tarihi yapılar fazladır.

Ankara Gezilecek Yerler Nelerdir?

1) Anıtkabir

Ankara denilince ilk akla gelen ve şehrin adeta sembolü haline gelmiş olan yerlerden olan Anıtkabir mutlaka her Türk vatandaşının görmesi gereken bir yerdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kabri burada bulunmaktadır.

Anıtkabir'de hem Atatürk'ün kabri ve Atatürk'e ait olan eserler de bulunmaktadır. Birkaç yerden oluşan Anıtkabir içerisinde Anıt Bloğu da yer almaktadır. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yer alan Anıtkabir şehrin tam olarak merkezinde bulunduğundan dolayı herkes tarafından ziyaret edilebilecek bir lokasyonda bulunmaktadır. Anıtkabir içerisinde de Kurtuluş savaşı müzesi yer almaktadır.

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2) Kızılay Meydanı

Ankara'nın en ünlü meydanları arasında Kızılay Meydanı yer almaktadır. Kızılay meydanı şehrin en hareketli bölgesinde bulunmaktadır. Kızılay meydanı içerisinde eğlence mekanları ve alışveriş yapılabilecek dükkanlar da bulunmaktadır. Ankara'nın bütün ilçelerinden Kızılay meydanına doğrudan ulaşım sağlamak mümkündür. Ankara'da toplu taşıma araçlarını kullanarak Kızılay meydanına ulaşım sağlayabilirsiniz. Kızılay meydanında bol bol fotoğraf çektirebilirsiniz.

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3) Güvenpark

Ankara'nın bir başka sembol yerlerinden bir tanesidir. Güvenpark Anıtkabir ile birlikte en çok ziyaret edilen yerlerden bir tanesidir. Güvenpark'ta bir adet Atatürk heykeli yer almaktadır. Buranın eskiden adı ise Emniyet parkı olarak bilinmektedir. Ankara'ya daha önce gelmiş olan Avusturyalı heykeltıraşların yapmış olduğu bir heykeldir. Güvenpark'ın inşası için halktan özel olarak yardımda toplanmıştır. Hem minibüsler hem de otobüsler eşliğinde Güvenpark'a ulaşım sağlamak mümkündür. Giriş için de herhangi bir ücret ödemek durumunda değilsiniz.

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4) Kocatepe Camisi

Ankara'nın Kocatepe semtinde yer almaktadır. Kocatepe camisinin inşasına da 1967 yılında başlanmıştır. Tam olarak yapılması da 20 yıl sürmüştür. 1987 yılında hizmete açılmıştır. Kocatepe camisi Ankara'nın en büyük camilerinden bir tanesidir. Bu cami eski Türkiye Cumhurbaşkanlarından olan Turgut Özal tarafından yaptırılmış bir camidir. Osmanlı mimarisi ile yapılan bu cami Ankara'ya gelen herkesin uğraması gereken yerlerindendir. Kızılay meydanına da yakın bir konumda bulunmaktadır. Kızılay meydanına geldikten sonra isterseniz bu camiyi de ziyaret edebilirsiniz.

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5) Hacı Bayram Veli Cami

Ankara'nın Ulus ilçesinde yer alan bir camisidir. Hacı Bayram Veli Camii 1400'lü yıllarda inşa edilmiş ve bu caminin de mimari Mimar Mehmet Bey'dir. Osmanlı dönemine bu şehre inşa edilmiş en eski tarihi camilerden bir tanesi olan Hacı Bayram Veli Camii içerisinde Hacı Bayram Veli türbesi de yer almaktadır. En son olarak Hacı Bayram Veli camii 2011 yılında restorasyona uğramıştır.

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6) Ankara Kalesi

Ankara'nın bir diğer sembol yapıları arasında yer almaktadır. Ankara kalesi şehrin en yüksek noktalarından bir tanesinde bulunmaktadır. Bu kaleyi daha önce şehirde yaşamış olan Galatlar inşa etmiştir. En tarihi yerlerden bir tanesi olan Ankara kalesine giriş için herhangi bir ücret de alınmıyor. Ankara'nın Ulus ilçesinde bulunan Ankara kalesine toplu taşıma ya da özel araç ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

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7) Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi

Söğütözü'nde bulunan Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın hemen yanına yapılan oldukça görkemli bir bina. Mimari olarak içine giren insanı kendisine hayran bırakan bu yapının içinde okuma salonları, sergiler ve seminerler de düzenleniyor. Kütüphane, 125.000 m² alanda 5.500 kişilik oturma kapasitesi ile okuyuculara hizmet verirken, 2.039.000 basılı kitap, 13.294 adet basılı dergiye ait 1.999.633 sayı barındırıyor.

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8) Mogan Gölü

İsmini bir efsaneden alındığı düşünülen Mogan Gölü'nü mutlaka görmek gerek! Efsane ise şöyle; Monza ve Ganey isimli iki genç birbirine aşık olurlar fakat aileleri izin vermez ve bunun üzerine evden kaçıp iki farklı dağın başında senelerce, durmadan ağlarlar. Gözyaşları gölün yatağına birikir ve gölü oluşturur. Gölün ismi Monza ve Ganey'in birleşiminden oluşmuştur.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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