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TIMETURK / GENEL / Gülşen Onat kimdir? Ramazan Onat 2 kişiyi öldürüp intihar etti!

Gülşen Onat kimdir? Ramazan Onat 2 kişiyi öldürüp intihar etti!

Gülşen Onat kimdir? Ramazan Onat 2 kişiyi öldürüp intihar etti! İstanbul Bağcılar'da kan donduran olay yaşandı. Ramazan Onat sokak ortasında komşusu Ahmet Kadir Çakır'ı silahla vurarak öldürdü. Ardından eve giden öfkeli adam eşi Gülşen Onat'ı öldürdü. Olay anında çocukların da evde olduğu öğrenildi. Ramazan Onat'ın daha sonra aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.

23 Dakika Önce
2022-03-30 09:05:50
Gülşen Onat kimdir? Ramazan Onat 2 kişiyi öldürüp intihar etti!

Gülşen Onat kimdir? Ramazan Onat 2 kişiyi öldürüp intihar etti! İstanbul Bağcılar'da kan donduran olay yaşandı. Ramazan Onat sokak ortasında komşusu Ahmet Kadir Çakır'ı silahla vurarak öldürdü. Ardından eve giden öfkeli adam eşi Gülşen Onat'ı öldürdü. Olay anında çocukların da evde olduğu öğrenildi. Ramazan Onat'ın daha sonra aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.

Bağcılar'da kan donduran bir olay yaşandı. Ramazan Onat adındaki bir şahıs iki kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Yaşanan olay sonrası geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gülşen Onat kimdir?

Ramazan Onat Bağcılar İnönü Mahallesi'nde sokak ortasında komşusu Ahmet Kadir Çakır'ı silahla vurdu.

Ardından eve giden Ramzan Onat eşi Gülşen Onat'ı silahla vurarak öldürdü. 2 kişiyi öldüren öfkeli adam aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Ramazan Onat'ı hastaneye kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gülşen Onat'ın Ramazan Onat'ın eşi olduğu öğrenildi. Acı olay yaşanırken çocukların da evde olduğu bilgisi geldi.

Yapılan incelemelerin ardından Gülşen Onat'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Nalburda çalıştığı ifade edilen Ramazan Onat'ın vurduğu eşi Gülşen Onat'ın resim öğretmeni, komşusu Ahmet Çakır'ın da Metris Cezaevi'nde gardiyan olduğu belirtildi.

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