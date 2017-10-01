Genelkurmay Başkanı Akar İran'da

01.10.2017 23:38:51

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İranlı Mevkidaşı Muhammed Bakıri'nin daveti üzerine Tahran'a gitti.

Özel uçakla akşam saatlerinde Tahran'daki Mihrabad Havalimanı'na giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, kendisini havalimanında karşılayan İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı, Uluslararası İşlerden Sorumlu Tuğgeneral Kadir Nizami ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin ile Mihrabad Havalimanı VIP salonunda bir araya geldi.

NE GÖRÜŞÜLECEK?

Orgeneral Akar'ın, İranlı Mevkidaşı Bakıri ile IKBY referandumuve bölgedeki gelişmeler üzerine görüşeceği tahmin ediliyor.