Zuhal Topal neden bayıldı? Zuhal Topal'a ne oldu? Zuhal Topal hasta mı? Zuhal Topal gerçekten mi bayıldı?

Zuhal Topal neden bayıldı? Zuhal Topal'a ne oldu? Zuhal Topal hasta mı? TV8 ekranlarında yayınlanan ve kendine has izleyici kitlesine sahip olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 153. bölümü tanıtımında Zuhal Topal'ın bayılarak yere düştüğü görülüyor. Zuhal Topal'ın bir süre belli bir noktaya bakıp kaldığı ve ardından bilincini yitirerek yere düşüyor. Yarışmacılar ilk başta olaya anlam veremedi ancak daha sonra olayın ciddiyetini anladı. Programı izleyenler Zuhal Topal gerçekten mi bayıldı? sorusunu sorar oldu.

Zuhal Topal neden bayıldı? Zuhal Topal'a ne oldu? Zuhal Topal hasta mı? TV8 ekranlarında yayınlanan ve kendine has izleyici kitlesine sahip olan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 153. bölümü tanıtımında Zuhal Topal'ın bayılarak yere düştüğü görülüyor. Zuhal Topal'ın bir süre belli bir noktaya bakıp kaldığı ve ardından bilincini yitirerek yere düşüyor. Yarışmacılar ilk başta olaya anlam veremedi ancak daha sonra olayın ciddiyetini anladı. Programı izleyenler Zuhal Topal gerçekten mi bayıldı? sorusunu sorar oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 153. Bölüm Fragmanında Zuhal Topal'ın önce sendelyerek ardından da baygınlık geçirerek yere düştüğü görülüyor. Fenalaşarak aniden oturduğu sandalyeden yere düşen Zuhal Topal'a ne olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz 153. Bölümdee yaşanacak olayın görüntüleri frrgmanda yer aldı.

Zuhal Topal neden bayıldı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında Zuhal Topal önce bir noktaya sabit bakarak kalıyor ve ardından kendinden geçerek yere düşüyor. Zuhal Topal'ın neden bayıldığı programın 153. bölümünde netlik kazanacak.

Zuhal Topal'a ne oldu?

Zuhl Topal'ın kısa süreli tansiyon düşüklüğü ve şeker düşüklüğü yaşasığı tahmin ediliyor. Ramazan ayında oruç tutanlarda yoğun tempoda çalışırken bu tarz durumlar görülebiliyor.

Zuhal Topal gerçekten mi bayıldı?

Zuhal Topal'ın bayılmasının gerçek mi yada oyun mu olduğu merak ediliyor. Zuhal Topal'ın gerçekten bayılıp bayılmadığı bugünkü bölümde netlik kazanmış olacak.

Yemekteyiz programı hakkın2da

Yemekteyiz, aşçılık ve yemek tarzındaki Türk yarışma programı, 13 Ekim 2008 tarihinde Show TV'de yayımlanmaya başladı ve Haziran 2011'e kadar bu kanalda devam etti 1 yıl ara verip 4. sezonunda (2012-2013) Ekim 2012'den itibaren FOX'ta yayımlanmaya başladı. Haziran 2014'e kadar burada yayımlandı, yarışma daha sonra 23 Şubat 2015'te Kanal D'ye geçti ve 10 Nisan 2015 tarihinde ilk finalini yaptı. Toplam 6 sezon yayımlandı. Beş kişiden oluşan grup her akşam bir yarışmacının evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alanın büyük ödülü (10 bin lira) kazandığı bir programdır. 2 yıl aradan sonra 4 Eylül 2017 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başladı ve hafta içi her gün yayımlanmaya devam etmektedir.

Programın orijinali Britanya'da yayınlanan "Come Dine With Me" adlı yemek yarışmasıdır. Benzer formatları, ABD, Fransa, Almanya, Macaristan, Danimarka ve Hırvatistan gibi ülkelerde de yayınlandı. 2001 yılında Biri Bizi Gözetliyor ile kameralar etrafında sıradan insanların yaşamlarının sergilenmesinin devamı olan program, çeşitli televizyon programlarında (örneğin Avrupa Yakası, CoMedya) ti'ye alındı.

Bölüm başı maliyeti 1200 lira olan Yemekteyiz'in elde ettiği popülarite sonucu diğer televizyon kanalları da benzeri yarışma ve programlar yayınladı. Atv'de Komşu Komşu, FOX'ta yayımlanan Tadında Aşk Var, Zuhal Topal'la Sofrada ve Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim, Star TV'de ise Yemeğe Bizdeyiz, benzer formattaki programlar oldu. .