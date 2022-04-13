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Kalın: Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, yeni bir soğuk savaş dönemine girildiğini belirterek, 'Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor, bu savaşın etkileri on yıllar sürecek' dedi.

58 Dakika Önce
2022-04-13 18:44:14
Kalın: Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklama yaptı.

"Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek"

Krizin derinleşerek devam ettiğini belirten Kalın, savaşın etkilerinin on yıllar süreceğini vurguladı:

"Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek."

"Türkiye girişimlerini sürdürecek"

Savaş sebebiyle her alanda dünyada yeni dengelerin kurulacağının altını çizen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin barış için elinde geleni yapacağını bir kez daha söyledi:

"Gıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak. Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek."

TRTHaber .

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