Zeynep Avcı elendi mi? Zeynep Avcı yarı finale yükseldi mi? O Ses yarışmasının Almanya versiyonu olan “The Voice of Germany” adlı ses yarışma programına katılan ve seslendirdiği Türkçe şarkılar ile beğeni toplayan Zeynep Avcı Çeyrek finale kadar gelmeyi başardı. Zeynep Avcı son şarkısında ise Güliz Ayla'nın 'Öyle Sev' şarkısını seçti. Zeynep Avcı'nın elenip elenmediği merak edilip araştırılmaya başlandı. Zeynep Avcı The Voice of Germany'de yarı finali 0.2% ile kaçırdı.