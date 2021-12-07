Zeynep Avcı elendi mi? Zeynep Avcı yarı finale yükseldi mi? O Ses yarışmasının Almanya versiyonu olan “The Voice of Germany” adlı ses yarışma programına katılan ve seslendirdiği Türkçe şarkılar ile beğeni toplayan Zeynep Avcı Çeyrek finale kadar gelmeyi başardı. Zeynep Avcı son şarkısında ise Güliz Ayla'nın 'Öyle Sev' şarkısını seçti. Zeynep Avcı'nın elenip elenmediği merak edilip araştırılmaya başlandı. Zeynep Avcı The Voice of Germany'de yarı finali 0.2% ile kaçırdı.

Zeynep Avcı elendi mi? Zeynep Avcı yarı finale yükseldi mi? O Ses yarışmasının Almanya versiyonu olan “The Voice of Germany” adlı ses yarışma programına katılan ve seslendirdiği Türkçe şarkılar ile beğeni toplayan Zeynep Avcı Çeyrek finale kadar gelmeyi başardı. Zeynep Avcı son şarkısında ise Güliz Ayla'nın "Öyle Sev" şarkısını seçti. Zeynep Avcı'nın elenip elenmediği merak edilip araştırılmaya başlandı. Zeynep Avcı The Voice of Germany'de yarı finali 0.2% ile kaçırdı.

Almanya'da yayınlanan The Voice of Germany adlı şarkı yarışmasında gösterdiği performans ile adından söz ettirmeyi başaran Zeynep Avcı bu kez çeyrek finalde Güliz Ayla'nın “Öyle Sev” şarkısını seslendirdi. Türkiye'den de yakından takip edilen yarışmada Zeynep Avcı'nın yarı finale yükseilp yükselmediği merak ediliyordu.

Zeynep Avcı elendi mi?

“The Voice of Germany” adlı programa adeta damga vuran Zeynep Avcı çeyrek finalde yarışmadan elendi. Söylediği şarkı ile bir kez daha büyük beğeni toplayan Zeynep Avcı The Voice of Germany'de yarı finali 0.2% ile kaçırdı. Zeynep Avcı performansı ile yine ayakta alkışlandı ancak ne yazık ki az bir farkla elendi.

Zeynep Avcı yarı finale yükseldi mi?

Zeynep Avcı yarı finale yükselemeden elendi. Zeynep Avcı Yalan şarkısı ile milyonları kendisine hayran bırakmıştı.

Zeynep Avcı kimdir?

Zeynep Avcı Almanya'da yaşıyor ve aslen Türktür. 1970'li yıllarda ailesi ile birlikte Almanya'ya giden ve Berlin'de büyüyen Zeynep Avcı şarkıcılık merakına küçük yaşlarda başladı.

Zeynep Avcı profesyonel olarak müzikle uğraşıyor.

20 yıldır Berlin'de şarkı söyleyen Zeynep Avcı, "Beatztanbul" adlı orkestra ile biliniyor.

Berlin'de uzun süre sahne alan Zeynep Avcı temiz sesi ile dikkatleri üzerine çeiyor.

Müzik eğitimine çocuk yaşlarında başlayan Avcı, büyük ud virtüözü ve müzisyen Nuri Karademirli ile çalışma fırsatı buldu.

Zeynep Avcı, katıldığı bir programda Türk Sanat Müziği eğitimini Serap Saat'ten aldığını söylemişti.

İki çocuk annesi Zeynep Avcı, koç burcudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.