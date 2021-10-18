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TIMETURK / GENEL / Zeynep Avcı kimdir, nereli? Zeynep Avcı Yalan dinle (Tan Taşçı)

Zeynep Avcı kimdir, nereli? Zeynep Avcı Yalan dinle (Tan Taşçı)

Zeynep Avcı kimdir, nereli? Ülkemizde O Ses Türkiye olarak yayınlanan şarkı yarışmasının Almanya'daki Voice of Germany yarışmasına katılan ve söylediği 'Yalan' şarkısı ile 4 jüri üyesini birden döndüren Zeynep Avcı'nın kim olduğu internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Muhteşem sesi ve yorumu ile dikkatleri üzerine çeken Zeynep Avcı'nın programda söylediği şarkı binlerce kez dinlendi. Şarkıyı yeniden dinlemek isteyenler 'Zeynep Avcı Yalan dinle' seçeneğini internetten arıyor.

5 Saat Önce
2021-10-18 08:29:55
Zeynep Avcı kimdir, nereli? Zeynep Avcı Yalan dinle (Tan Taşçı)

Zeynep Avcı kimdir, nereli? Ülkemizde O Ses Türkiye olarak yayınlanan şarkı yarışmasının Almanya'daki Voice of Germany yarışmasına katılan ve söylediği 'Yalan' şarkısı ile 4 jüri üyesini birden döndüren Zeynep Avcı'nın kim olduğu internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Muhteşem sesi ve yorumu ile dikkatleri üzerine çeken Zeynep Avcı'nın programda söylediği şarkı binlerce kez dinlendi. Şarkıyı yeniden dinlemek isteyenler "Zeynep Avcı Yalan dinle" seçeneğini internetten arıyor.

Tüm dünyada yayınlana ses yarışmasının Almanya versiyonu Voice of Germany'e katılan Türk kökenli yarışmacı Zeynep Avcı dinleyenleri mest etti. Yarışmada "Yalan" adlı şarkıyı söyleyen Zeynep Avcı'nın temiz sesi dikkatlerden kaçmadı. 4 jüri üyesi de Zeynep Avcı'nın performansını aytakta alkışladı. Türkiye'de de bir anda gündem olan şarkıyı dinlemek isteyenler Zeynep Avcı Yalan dinle seçeneğini internetten araştırıyor.

ZEYNEP AVCI KİMDİR?

Zeynep Avcı Almanya'da yaşıyor ve aslen Türktür. 1970'li yıllarda ailesi ile birlikte Almanya'ya giden ve Berlin'de büyüyen Zeynep Avcı şarkıcılık merakına küçük yaşlarda başladı.

Zeynep Avcı profesyonel olarak müzikle uğraşıyor.

20 yıldır Berlin'de şarkı söyleyen Zeynep Avcı, "Beatztanbul" adlı orkestra ile biliniyor.

Berlin'de uzun süre sahne alan Zeynep Avcı temiz sesi ile dikkatleri üzerine çeiyor.

Müzik eğitimine çocuk yaşlarında başlayan Avcı, büyük ud virtüözü ve müzisyen Nuri Karademirli ile çalışma fırsatı buldu.

Zeynep Avcı, katıldığı bir programda Türk Sanat Müziği eğitimini Serap Saat'ten aldığını söylemişti.

İki çocuk annesi Zeynep Avcı, koç burcudur.

ZEYNEP AVCI YALAN DİNLE

The Voice of Germany hakkında

Almanya'nın Sesi, bir Alman gerçeklik yetenek yarışmasıdır. 24 Kasım 2011'de ProSieben ve Sat.1'de yayınlanmaya başladı. On birinci sezon Ekim 2021'de yayınlanmaya başlandı.

Bugüne kadar on kazanan oldu: Ivy Quainoo, Nick Howard, Andreas Kümmert, Charley Ann Schmutzler, Jamie-Lee Kriewitz, Tay Schmedtmann, Natia Todua, Samuel Rösch, Claudia Emmanuela Santoso ve en son Paula Dalla Corte.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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