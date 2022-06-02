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TIMETURK / GENEL / Yollarda hız sınırı arttı mı? Hız sınırı kaça çıktı? Hangi yollarda hız sınırı yükseldi? 130 km ve 140 kilometre hız hangi otoyollarda?

Yollarda hız sınırı arttı mı? Hız sınırı kaça çıktı? Hangi yollarda hız sınırı yükseldi? 130 km ve 140 kilometre hız hangi otoyollarda?

Yollarda hız sınırı arttı mı? Hız sınırı kaça çıktı? Hangi yollarda hız sınırı yükseldi? 130 km ve 140 kilometre hız hangi otoyollarda? Geçtiğimiz günlerde araç sahiplerinin en sık şikayetlerinden biri olan hız sınırı sorunu gündeme gelmişti. Yapılan açıklamada otoyollarda hız sınırının yükseltileceği açıklanmıştı. Son dakika gelişmesine göre hız sınırı artışı belli oldu. Buna göre bazı yollarda hız limiti 130 km, bazı yollarda ise 140 km'ye çıkacak.

2 Saat Önce
2022-06-02 10:37:09
Yollarda hız sınırı arttı mı? Hız sınırı kaça çıktı? Hangi yollarda hız sınırı yükseldi? 130 km ve 140 kilometre hız hangi otoyollarda?

Yollarda hız sınırı arttı mı? Hız sınırı kaça çıktı? Hangi yollarda hız sınırı yükseldi? 130 km ve 140 kilometre hız hangi otoyollarda? Geçtiğimiz günlerde araç sahiplerinin en sık şikayetlerinden biri olan hız sınırı sorunu gündeme gelmişti. Yapılan açıklamada otoyollarda hız sınırının yükseltileceği açıklanmıştı. Son dakika gelişmesine göre hız sınırı artışı belli oldu. Buna göre bazı yollarda hız limiti 130 km, bazı yollarda ise 140 km'ye çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde hız sınırlarına ilişkin flaş bir açıklama gelmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının artırılacağını açıklamıştı. Açıklamada: "120 km ve otobanlarda 132 km olan hızlar arttırılacak. Soylu açıklamasında "120 km'yi 140 km'ye çıkaracağız, idari yaptırım sınırı 154 km olacak. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak." denilmişti.

Yollarda hız sınırı arttı mı?

Otoyollarda hız sınırına dair beklenen gelişme duyuruldu. 1 Temmuz'da başlayacak yeni uygulamaya göre otoyollarda hız sınırı artacak.

Hangi yollarda hız sınırı yükseldi?

Edirne'den Şanlıurfaya kadar uzunan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saate çıkarılacak.

Radar hız limiti artacak mı?

Süeyman Soylu açıklamasında şunları söyledi: "İçişleri Bakanlığı'nın kanun verdiği çerçevesinde 1 temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Standartların ilgili yollarda bunu karşılayabileceğini duyurdu. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız. 120 km ve otobanlarda 132 km olan hızlar arttırılacak. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek seviyede."

Hız sınırı ne kadar oldu? Otoyol ve otoban hız sınırı yükseldi mi? Hız sınırı artacak mı? Şehir içi, şehir dışı hız sınırı (limiti) kaç kilometre hız olacak?
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