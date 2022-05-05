Hız sınırı 140 km mi olacak? Otoban hız limiti yükseldi mi? Hız limiti 140-154 kilometreye mi çıktı? Hız sınırı (limiti) ne zaman artacak? soruları araç sahipleri tarafından sorulmaya başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman soylu araç hız limitlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu otoyol hız limitlerinin 1 Temmuz itibari artırılması için çalışmaların başlayacağını duyurdu. Peki otoban hız limiti kaç km olacak?

Hız sınırı 140 km mi olacak? Otoban hız limiti yükseldi mi? Hız limiti 140-154 kilometreye mi çıktı? Hız sınırı (limiti) ne zaman artacak? soruları araç sahipleri tarafından sorulmaya başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman soylu araç hız limitlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu otoyol hız limitlerinin 1 Temmuz itibari artırılması için çalışmaların başlayacağını duyurdu. Peki otoban hız limiti kaç km olacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TGRT Haber'de gündeme dair önemli konulara açıklık getirdi. Soylu trafikte hız limitlerine dair de sürücüleri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Soylu açıklamasında 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının artırılacağını belirtti. Hız limitlerinin yükseltilmesi isteği pek çok araç sahibi tarafından dile getiriliyordu. Gelişen araç teknolojileri ve yolların daha uygun olması hız limitlerinin artırılması isteiğine neden oluyordu.

Otoban hız limiti yükseldi mi?

OOtoban hız limitleri henüz artmadı. Hız lmitlerine dair çalışma yapılacağı açıklandı ancak şu anda limtlerde bir değişiklik yok. Mevcut hız limitleri geçerliliğini koruyor.

Hız limiti 140-154 kilometreye mi çıktı?

Bakan Soylu açıklamasında hız limitlerinin artabielceğini ifade etti. Soylu "İçişleri Bakanlığı'nın kanun verdiği çerçevesinde 1 temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Standartların ilgili yollarda bunu karşılayabileceğini duyurdu. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız." dedi.

Hız sınırı 140 km mi olacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hız limitlerine dair açıklamasına şöyle devam etti: "Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek durumda. 120 km'yi 140 km'ye çıkaracağız, idari yaptırım sınırı 154 km olacak. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak."

"Ölümler yüzde 61 düştü"

Soylu açıklamasında şunları belirtti "Biz yayaya öncelik trafik başlattı. Her yüz ölümden 22'si yayalar oluşturuyor. Burada sadece sürücüler değil aynı zamanda yayalara da sorumluluk düşüyor. Trafik haftası ile birlikte yaya öncelikli olacak ama yayaların da dikkat etmesi gerekiyor. Yıl sonuna kadar bu çalışmalarımız olacak. Aldığımız tedbirler sayesinde trafik artmasına rağmen ölümler yüzde 61 düştü."

Hız sınırı nedir?

Hız sınırı, bir yolda ne kadar hızda araç sürülebileceğini belirten bir yasal sınırdır. Hız sınırı genellikle trafik işaretleri ile belirtilir.

2022 Radar cezası ne kadar?

Radar cezası hız sınırını aşan sürücülere uygulanır. Radar (hız sınırı) trafik givenliğini sağlayan önemli kurallardan biridir. Maksimum hız sınırını aşanlara trafik kuralları gereğince ceza kesiliyor. 2022 yılında radar cezası 1823 TL'ye kadar çıkıyor.