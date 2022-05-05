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TIMETURK / GENEL / Hız sınırı arttı mı? Otoyol, otoban hız sınırı kaç olacak? Radar hız limiti artacak mı?

Hız sınırı arttı mı? Otoyol, otoban hız sınırı kaç olacak? Radar hız limiti artacak mı?

Hız sınırı arttı mı? Otoyol, otoban hız sınırı kaç olacak? Radar hız limiti artacak mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının artırılacağını açıkladı. Hız sınırı trafikte can ve mal güvenliğini artıran en önemli kurallardan biridir. Bir süredir hız sınırlarının yükseltilmesi talepleri gündemdeydi. Bakan Soylu hız limitlerinin otoyollarda artırılacağını açıkladı.

14 Saat Önce
2022-05-05 15:28:28
Hız sınırı arttı mı? Otoyol, otoban hız sınırı kaç olacak? Radar hız limiti artacak mı?

Hız sınırı arttı mı? Otoyol, otoban hız sınırı kaç olacak? Radar hız limiti artacak mı? Hız sınırı trafikte can ve mal güvenliğini artıran en önemli kurallardan biridir. Bir süredir hız sınırlarının yükseltilmesi talepleri gündemdeydi. Bakan Soylu hız limitlerinin otoyollarda artırılacağını açıkladı.

Hız sınırı arttı mı? Otoyol, otoban hız sınırı kaç olacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının artırılacağını açıkladı Soylu'nun açılamasına göre; 120 km ve otobanlarda 132 km olan hızlar arttırılacak. Soylu açıklamasında "120 km'yi 140 km'ye çıkaracağız, idari yaptırım sınırı 154 km olacak. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak." dedi. 

 

Radar hız limiti artacak mı?

Süeyman Soylu açıklamasında şunları söyledi: "İçişleri Bakanlığı'nın kanun verdiği çerçevesinde 1 temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Standartların ilgili yollarda bunu karşılayabileceğini duyurdu. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız. 120 km ve otobanlarda 132 km olan hızlar arttırılacak. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek seviyede."

Hız sınırı nedir?

Hız sınırı, bir yolda ne kadar hızda araç sürülebileceğini belirten bir yasal sınırdır. Hız sınırı genellikle trafik işaretleri ile belirtilir. İlk maksimum hız sınırı 1861 yılında Britanya'da uygulanmış olup 16 km/h idi.

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