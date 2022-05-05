Hız sınırı ne kadar oldu? Otoyol ve otoban hız sınırı yükseldi mi? Hız sınırı artacak mı? Şehir içi, şehir dışı hız sınırı (limiti) kaç kilometre hız olacak? soruları araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Otomobil teknolojisinde yaşanan gelişmeler, otoyolların yenilenmesi gibi nedenlerden dolayı pek çok kişi hız limitlerinin artırılmasını talep ediyordu. Hız sınırlarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Soylu hız sınırlarının artacağını açıkladı.

Hız sınırı ne kadar oldu? Otoyol ve otoban hız sınırı yükseldi mi? Hız sınırı artacak mı? Şehir içi, şehir dışı hız sınırı (limiti) kaç kilometre hız olacak? soruları araç sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Otomobil teknolojisinde yaşanan gelişmeler, otoyolların yenilenmesi gibi nedenlerden dolayı pek çok kişi hız limitlerinin artırılmasını talep ediyordu. Hız sınırlarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Soylu hız sınırlarının artacağını açıkladı.

Süleyman Soylu'dan araç sahiplerini ilgilendiren önemli açıklamalar geldi. Soylu açıklamasında trafikte hız sınırlarının değişeceğini açıkladı. 1 Temmuz'dan itibaren hız limitlerinin artacağını açıklayan Süleyman Soylu "Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek seviyede." dedi. Soylu'nun açıklamasından sonra hız limitinin kaç olacağı ve nerelerde artırılacağı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Hız sınırı artacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamasında 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırının artırılacağını açıkladı. Bu açıklama araç sahiplerini sevindirdi.

Hız sınırı ne kadar oldu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair çok kritik açıklamalarda bulundu. Soylu araç sahiplerini de ilgilendiren açıklamasında hız sınırlarının artacağını ifade etti. Soylu "İçişleri Bakanlığı'nın kanun verdiği çerçevesinde 1 temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Standartların ilgili yollarda bunu karşılayabileceğini duyurdu. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız. 120 km ve otobanlarda 132 km olan hızlar arttırılacak. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek seviyede." dedi. Hız sınırının ne kadar olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Otoyol ve otoban hız sınırı yükseldi mi?

Soylu açıklamasında "120 km'yi 140 km'ye çıkaracağız, idari yaptırım sınırı 154 km olacak. Ama bu 154 km hız yapsınlar demek değildir. Karayolları bazı yerlerde işaretleme yapacak." dedi. Hız sınırına ilişkin resmi bir değişiklik henüz yapılmadı. İlerleyen günlerde hız sınırlarına dair düzenleme yapılması bekleniyor.

2022 Radar cezası ne kadar?

Radar cezası hız sınırını aşan sürücülere uygulanır. Radar (hız sınırı) trafik givenliğini sağlayan önemli kurallardan biridir. Maksimum hız sınırını aşanlara trafik kuralları gereğince ceza kesiliyor. 2022 yılında radar cezası 1823 TL'ye kadar çıkıyor.

Hız sınırı nedir?

Hız sınırı, bir yolda ne kadar hızda araç sürülebileceğini belirten bir yasal sınırdır. Hız sınırı genellikle trafik işaretleri ile belirtilir.