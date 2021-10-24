Yoğurt mayalarken bu hataları yapmayın

Ev yoğurdu marketlerde satılanlara göre çok daha sağlıklı ve çok daha lezzetli. Bu yüzden birçok kişi yoğurdu evde kendisi mayalıyor. Fakat yoğurt mayalarken genellikle birçok hata yapılıyor ve bu yüzden istenilen sonuca ulaşılamıyor. Sizin için yoğurt mayalarken dikkat etmeniz gerekenleri araştırdık...



Birçok insan daha sağlıklı ve daha lezzetli olduğu için marketten süt almayı tercih etmeyip evde yoğurt mayalıyor. Fakat genelde yapılan hatalar yüzünden istenilen kıvamda yoğurt elde edilemiyor. Eğer tam kıvamında bir yoğurt elde etmek istiyorsanız bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor.

Satın alınan çiğ süt kaynatılırken genellikle hata yapılıyor. Çiğ sütün havalandırılarak kaynatılması gerekiyor. Fakat birçok insan bu noktayı atlıyor. Çiğ süt havalandırılmadan kaynatıldığında sütün üzerindeki kaymak tabakası kalınlaşmıyor bu yüzden de yoğurt yeterince lezzetli olmuyor. Peki havalandırma işlemi nasıl yapılır? Hafif hafif fokurdamaya başlayan sütü kepçe yardımıyla alıp yukarıdan tencereye boşaltırsanız sütünüz havalanır. Bu işlemi 15 dakika boyunca yaparsanız yoğurdunuz çok daha lezzetli olur.

Süt mayalanmaya hazır hale geldiğinde ne çok ılık ne de çok sıcak olmalıdır. Sütü ocaktan aldıktan sonra da birkaç dakika boyunca havalandırma işlemi yapıp sütün üzerini kapatıp ılınmaya bırakmalısınız. Bir termometre yardımıyla veya serçe parmağınızı daldırarak ideal sıcaklığı bulabilirsiniz. Termometre kullanacaksanız sütünüzün mayalanması için en ideal derece 45 derecedir. Bir termometreniz yoksa ve parmağınızla kontrol edecekseniz parmağınızın sütün içerisindeki sıcaklığa on saniye dayanması gerekir. Dayanırsa sütünüz mayalanma ısısına gelmiş demektir. Daha sıcak veya daha soğuk haldeyse mayalasanız da yoğurdunuz güzel tutmayacaktır.

Mayalama işlemi yapılırken maya olarak kullanılan yoğurdun, mayalanacak sütle ılıtılması gerekir. Mayalık yoğurdun içerisine, 45 derecedeki sütü ekleyip güzelce karıştırıp 5-10 dakika boyunca bekletip ön mayalanma işlemini gerçekleştirmeniz gerekir. Bu sayede maya süte eşit olarak dağılacak ve süt kesmeyecektir.

Mayalanma ortamı çok sıcak veya çok soğuk olduğunda yoğurt istenilen kıvamda olmaz. Mayalama işlemi için oda sıcaklığı gerekir. Yoğurdu mayaladığınız kabı bir bez yardımıyla sarıp sarmalayıp ısısını kaybetmesini önlemeniz gerekir.

Yoğurdu tek seferde tüketilecek kaplara mayalarsanız yoğurdunuz daha kolay tutabilir. Genellikle büyük kaplarda mayalandığında yoğurt tutmayabiliyor. Ayrıca tek seferlik kaplarda mayalanan yoğurt daha geç ekşiyecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.