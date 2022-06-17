YKS'ye girenlere Bursa'da bugün otobüsler ücretsiz mi? 18-19 Haziran yarın Bursa'da otobüsler bedava mı? Bursa'da sınav görevlilerine (öğretmen) otobüsler ücretsiz mi?

YKS'ye girenlere Bursa'da bugün otobüsler ücretsiz mi? 18-19 Haziran yarın Bursa'da otobüsler bedava mı? Sınav görevlilerine (öğretmen) otobüsler ücretsiz mi? soruları Bursa'da YKS'ye girecek olanlar ve sınav görevine gidecek olan öğretmenler tarafından sıkça soruluyordu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan gelen açıklama herkesi sevindirdi.

Bursa'da 18 Haziran ve 19 Haziran'da binlerce öğrenci YKS sınavında ter dökecek. Sabah erken saatlerde sınav yerlerine ulaşmak üzere evinden çıkan adaylar Bursa'da YKS sınavına girenlere otobüslerin ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı.

YKS'ye girenlere Bursa'da bugün otobüsler ücretsiz mi?

YKS'nin AYT, TYT ve YDT oturumlarına katılacak olan adaylar sınav giriş belgelerini göstermeleri durumunda otobüslere ücret ödemeyecek.

18-19 Haziran yarın Bursa'da otobüsler bedava mı?

Bursa'da YKS sınavı için tedbirler alındı. Sınava girecek olan adayların Burulaş otobüs ve metro hatlarında ücret ödemeyeceği de açıklandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "18-19 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum. Sınav giriş belgelerinizi göstererek şehir içi ulaşımı ücretsiz kullanabilirsiniz gençler. Geleceğiniz de sizin gibi aydınlık olsun inşallah." dedi.