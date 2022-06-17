Bursa'da bugün (18-19 Haziran) otobüsler ücretsiz mi? Bursa YKS sınavına girenlere yarın otobüs bedava mı? Bursa'da 18-19 Haziran'da otobüsler ücretsiz mi? 2022 yılında YKS sınavına girecek olan adaylara pek çok ilimizde toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet verecek. Bursa'da da on binlerce kişi YKS sınavında ter dökecek. Bursa'da BURULAŞ otobüs ve metroların 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü ücretsiz olup olmadığı Bursalılar tarafından araştırılmaya başlandı.

Bursa'da bugün (18-19 Haziran) otobüsler ücretsiz mi? Bursa YKS sınavına girenlere yarın otobüs bedava mı? Bursa'da 18-19 Haziran'da otobüsler ücretsiz mi? 2022 yılında YKS sınavına girecek olan adaylara pek çok ilimizde toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet verecek. Bursa'da da on binlerce kişi YKS sınavında ter dökecek. Bursa'da BURULAŞ otobüs ve metroların 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü ücretsiz olup olmadığı Bursalılar tarafından araştırılmaya başlandı.

Milyonlarca öğrenci YKS'nin 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günleri yapılacak oturumlarında hayallerindeki bölümü kazanabilmek için ter dökecek. Öğrencilerin hayatındaki en kritik sınavlardan biri olan YKS sınavında pek çok belediye de toplu taşımaları ücretsiz yaptı. Bursa'da YKS sınavına girecek olan öğrenciler ve sınav görevlileri de otobüs ve metroların Bursa'da ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.

Bursa'da bugün (18-19 Haziran) otobüsler ücretsiz mi?

Bursa'da yaşayan binlerce öğrenciyi sevindiren açıklama Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş'tan geldi. Aktaş sosyal medyadan yaptığı duyurusunda 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü Bursa'da YKS'ye katılacak olan adaylara ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Bursa YKS sınavına girenlere yarın otobüs bedava mı?

Aktaş sosyal medyadan yaptığı açıklamasında "18-19 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum. Sınav giriş belgelerinizi göstererek şehir içi ulaşımı ücretsiz kullanabilirsiniz gençler. Geleceğiniz de sizin gibi aydınlık olsun inşallah." dedi.

18-19 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum. Sınav giriş belgelerinizi göstererek şehir içi ulaşımı ücretsiz kullanabilirsiniz gençler. Geleceğiniz de sizin gibi aydınlık olsun inşallah. ☺ #yks2022 pic.twitter.com/koe0tBKBYi — Alinur AKTAŞ (@Alinuraktas70) June 16, 2022

BURULAŞ nedir?

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım işletmesidir. BursaRay, BurTram ve otobüs işletmeciliği ile Bursa kent içi ulaşımı sağlar. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni de BURULAŞ işletmektedir. Terminal-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında çalışan BBBUS otobüslerini de işletmektedir. Şehir içi otopark işletmesi Burbak'da Burulaş tarafından işletilmektedir.