YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS tercihleri internetten mi yapılacak?

YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS sınavına giren milyonlarca öğrenci için üniversite tercih maratonu başladı. YKS sınav sonuçlarını öğrenen adaylar aldıkları puana göre ve sıralamaya göre en uygun bölümü ve üniversiteyi seçmek için zorlu bir sürece girdi. Gelecekleri için çok kritik tercih yapacak olan öğrenciler tercihlerin nasıl ve nereden yapılacağını da araştırıyor. Peki YKS tercihleri internetten mi yapılacak yoksa okullardan mı yapılacak?

YKS tercihleri ne zaman bitecek? YKS tercihleri nasıl yapılır? YKS sınavına giren milyonlarca öğrenci için üniversite tercih maratonu başladı. YKS sınav sonuçlarını öğrenen adaylar aldıkları puana göre ve sıralamaya göre en uygun bölümü ve üniversiteyi seçmek için zorlu bir sürece girdi. Gelecekleri için çok kritik tercih yapacak olan öğrenciler tercihlerin nasıl ve nereden yapılacağını da araştırıyor. Peki YKS tercihleri internetten mi yapılacak yoksa okullardan mı yapılacak?

Hayallerindeki üniversitede istedikleri bölümü okumak için yıllardır YKS sınavına hazırlanan milyonlarca kişi 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih maratonuna girdi. YKS tercihleri için araştırmalarına günler öncesinden başlayan adaylar aldıkları puana ve sıralamasına uyun en iyi bölümü arıyor. YKS 202 tercihleri başladı. YKS tercih süreleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda uzatıldı. Peki YKS tercihleri ne zaman bitecek? Konu ile ilgili ÖSYM'den duyuru yapıldı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

YKS tercihleri ile ilgili ÖSYM'den duyuru yapıldı. YKS tercih sürelerinin güncellenmesinden sonra ÖSYM adayların kafasındaki soru işaretlerini giderecek açıklamada bulundu. İşte ÖSYÖ'den yapılan duyuru:

2021-YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için öncelikle sınava giren adayların baraj puanını aşmış olması gerekiyor. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile girilerek bireysel olarak yapılacak.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

YKS TERCİHLERİ İNTERNETTEN Mİ YAPILACAK?

Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

YKS TERCİHLERİNDE BARAJ PUANI KAÇ?

YKS sınavında baraj uygulaması vardır. İşte YKS baraj puanları;

Ön lisans programlarını, 2021-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir

Yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

YKS NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı.

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir.[6] Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.