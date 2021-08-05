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TIMETURK / DÜNYA / Yunanistan'ın yangınlar ile mücadelesi sürüyor: Alevler antik Olimpia kentini sardı!

Yunanistan'ın yangınlar ile mücadelesi sürüyor: Alevler antik Olimpia kentini sardı!

Yunanistan'da günlerdir süren yangınlar Olimpiyat Oyunlarının doğum yeri olan Olympia'yı tehdit ediyor. Antik kenti alevlere teslim etmemek için itfaiye ekipleri mücadelesini sürdürüyor.

10 Saat Önce
2021-08-05 10:44:08
Yunanistan'ın yangınlar ile mücadelesi sürüyor: Alevler antik Olimpia kentini sardı!

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AFP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre, alevler ülkenin tarihi miraslarından birisi olan Olimpia'ya doğru ilerliyor.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bu bölgenin yangından zarar görmemesi için yoğun bir mücadele veriliyor.

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Olimpiyat Oyunlarının doğum yeri olan Olympia'nın belediye başkanı alevlerin bölgeyi tehdit ettiğinin altını çizdi ve yardım istedi.

Evia'da, ormandan sıçrayan devasa alevlerin ise itfaiyecileri zor durumda bıraktığı belirtiliyor. İtfaiyeciler, görüş mesafesinin az olduğu adada yangının kontrol edilmesinin zor olduğunu söyledi.

Sahilde toplanan yaklaşık 85 kişi beş tekneyle tahliye edildi. Yetkililer, yedi helikopter ve su atan uçaklarla desteklenen yaklaşık 100 itfaiyecinin yangına müdahale ettiğini söyledi.

Evia adası, 500'den fazla itfaiyecinin, bir düzine su bombardıman uçağının ve beş helikopterin şehrin eteklerinde başka bir orman yangınıyla mücadele ettiği Atina'dan yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta.

Yunanistan son 24 saatte sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması nedeniyle toplam 118 yangınla karşı karşıya kaldı.

Atina'daki yetkililer, sakinlerin evde kalmalarını ve kül ve dumandan korunmak için maske takmalarını tavsiye etti.

Onlarca kişi nefes almada zorluk şikayetiyle acil servise başvurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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