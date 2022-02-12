YKS puanı hesaplama 2022 | AYT-TYT puanı nasıl hesaplanacak? YKS puanı OBP'li nasıl hesaplanır? ÖSYM'den yapılan açıklama YKS'ye girecek olan milyonlarca adayı sevindirdi. AYT ve TYT sınavlarında uygulanan tercih barajı uygulaması kaldırıldı. Ayrıca TYT sınav süresi 30 dakika daha uzatıldı. Ayrıca adayların sınav puanlarına ortaöğretim başarı puanı eklenmesine karar verildi Buna göre adaylar YKS sınav sonuçlarına eklenen ortaöğretim başarı puanı (OBP) ile ortaya çıkan puanla tercih yapacaklar. YKS'ye girecek olan adaylar YKS puan hesaplamanın nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

YKS puanı hesaplama 2022 | AYT-TYT puanı nasıl hesaplanacak? YKS puanı OBP'li nasıl hesaplanır? ÖSYM'den yapılan açıklama YKS'ye girecek olan milyonlarca adayı sevindirdi. AYT ve TYT sınavlarında uygulanan tercih barajı uygulaması kaldırıldı. Ayrıca TYT sınav süresi 30 dakika daha uzatıldı. Ayrıca adayların sınav puanlarına ortaöğretim başarı puanı eklenmesine karar verildi Buna göre adaylar YKS sınav sonuçlarına eklenen ortaöğretim başarı puanı (OBP) ile ortaya çıkan puanla tercih yapacaklar. YKS'ye girecek olan adaylar YKS puan hesaplamanın nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

YKS sınavının birinci ve ikinci oturumlarında yanı TYT ve AYT sınavlarında baraj uygulaması kalktı. Ayrıca TYT sınavında süre 30 dakika daha artırıldı. Adaylar üniversite tercihlerini Ortaöğretim Başarı Puanı ile hesaplanan yeni puana göre yapacak.

YKS puanı hesaplama 2022

Milyonlarca kişi 2022 yılında YKS sınavında ter dökecek. Yıllar öncesinden bu kritik sınav için hazırlanan öğrencileri sevindiren gelişmeler yaşandı. Buna göre adaylar tercih yaparken artık baraja takılmayacak. Baraj uygulamasının kalktığı YKS sınavında ortaöğretim başarı puanı uygulamasına geri dönüldü. YKS sınav sonuçlarına ortaöğretim başarı puanı eklenen adaylar üniversite tercihlerini ortaya çıkan puan ile yapacak.

AYT-TYT puanı nasıl hesaplanacak?

Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

Son sınıftaki adayların 2022-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır.

YKS puanı OBP'li nasıl hesaplanır?

Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır. İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların ilgili puan türünde yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Üniversiteye yerleşirken merkezi sınav başarısıyla birlikte adayın 4 yıllık ortaöğretim başarısı da göz önünde bulundurulmaktadır. Okul başarı puanları sınav ham puanlarının üzerinde eklenerek adayın tercihlerde kullanacağı yerleştirme puanları hesaplanmaktadır.

YKS puanı OBP'li nasıl hesaplanır?

TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.

Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumları mezunlarının, Tablo 3A'da, Tablo 3B.1'de, Tablo 3C'de ve tablo 3D'de belirtilen yükseköğretim ön lisans/lisans programına yerleştirilirken OBP'nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanları da yerleştirme puanlarına eklenecektir.

Tablo 3A'da, Tablo 3B.1'de yer alan programlar için ek puanlar, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır. İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için Tablo 3A ve Tablo 3B.1 kapsamında ek puan hesaplanmayacaktır.

2021-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2022- YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP'ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. 2021- YKS'de özel yetenek sınavı sonucu kayıt olanların bilgisi, Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınacak ve bu adayların OBP'lerinin çarpılacağı katsayıları yarıya düşürülecektir.