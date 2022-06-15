2022 YKS sınavına kaç kişi girdi? TYT'ye ve AYT sınavına kaç kişi katıldı? 2022 YKS'de kaç kişi AYT sınavına girdi? Hayallerindeki bölümü istedikleri üniversitede okumak isteyen milyonlarca kişi 2022 YKS sınavında ter dökecek. YKS'de baraj kuralının kaldırılması ile bu sene YKS sınavına başvuru yapan sayısında bir patlama yaşandı. YKS sınavına başvuranların sayısında 2022 yılında geçen seneye göre yüzde 25'e yakın bir artış söz konusu.

2022 YKS sınavına kaç kişi girdi? TYT'ye ve AYT sınavına kaç kişi katıldı? 2022 YKS'de kaç kişi AYT sınavına girdi? soruları üniversite hayali kuran adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. YKS sınavına başvuru sayılarına ilişkin ÖSYM Başkanı Aygün tarafından açıklama geldi. Bilindiği üzere 2022 YKS sıanvında baraj kuralı kalktı. Baraj kuralının aklkması ile sınava giren tüm adaylar üniversite tercihi yapabilecek. Durum böyle olunca YKS sınavına katılanların sayısında 2022'de büyük bir artış yaşandı.

2022 YKS sınavına kaç kişi girdi?

2022 YKS sınavına katılanların sayısına dair henüz resmi bir sayı açıklanmadı ancak başvuru yapanların sayısı duyuruldu. ÖSYM Başkanı Aygün 2022 yılında YKS sınavında başvuru yapanların sayısının 3 milyon 243 bin 425 olduğunu açıkladı. Geçen seneye göre YKS'ye başvu yapanların sayısında 635 bin 522 adaylık bir artış söz konusu. Bu artışın nedeni ise YKS'de baraj uygulamasının kaldırılması.

TYT'ye ve AYT sınavına kaç kişi katıldı?

YKS 2022'de başuru rekoru kırıldı. ÖSYM Başkanı Aygün "2022-YKS, 5 yıl içinde en çok adayın başvurduğu YKS olma özelliği taşıyor." dedi. Halis Aygün, 18 Haziran Cumartesi günü uygulanacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 234 bin 409 aday,19 Haziran Pazar sabah oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 56 bin 512 aday, öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 168 bin 430 adayın katılacağını belirtti.