YKS 2. ek tercihler başladı mı? YKS 2. ek tercihlerde kaç tercih hakkı var? YKS yerleştirme sonucuna göre bir üniversiteye yerleşemeyen adayların YKS birinci ek tercih işlemleri 20 Eylül'de başlamış 23 Eylül'de sona ermişti. YKS 1. ek tercih sonuçları da 1 Ekim'de ÖSYM tarafından açıklandı. Bir kez daha üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ve TYT’de 140, AYT ve YDT'de en az 170 puan alan adaylar YKS 2. ek tercih yapacak. 2. ek tercihleri kaçırmak istemeyen adaylar YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor.

,YKS tercihleri bu sene 3 kez yapılacak. 2021 YKS sınav sonuçlarına göre barajı geçemeyen yüz binlerce kişi için YKS 2. ek tercihler yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada YKS'de barajı geçemeyen adaylara tercih hakkı tanınacağını açıklamıştı. Yani TYT'de en az 140 puan alanlar AYT ve YDT'de en az 170 puan alanlar YKS 2. ek tercihlerde tercih yapabilecek. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar da YKS 2. ek tercihleri beklemeye başladı. YKS ikinci ek yerleştirme başvurularını kaçırmak istemeyen binlerce kişi neredeyse her gün YKS ikinci ek tercihler başladı mı? YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte YKS 2. ek yerleştirmelere ilişkin detaylar...

YKS 2. ek tercihler başladı mı?

YKS 2. ek yerleştirme süreci henüz başlamadı ancak bir kaç gün içerisinde ÖSYM'den YKS 2. ek tercihlerin başladığına ilişkin bir açıklama gelebilir. YKS 2. ek yerleştirme tercihleri 1. ek yerleştirmeyi kazananların kayıt süresinin sona ermesinden sonra belli olacak.

YKS 2. ek tercih ne zaman yapılacak?

Üniversiteye kayıt yaptırmayanlar ve açık kalan kontenjanlar 2. ek tercihlerde adayların tercihine sunulacak. YKS ek tercih kılavuzuna göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu süreden sonra YKS 2. ek tercih işlemlerinin bir kaç gün içinde başlaması bekleniyor.

YKS 2. ek tercihlerde kaç tercih hakkı var?

YKS tercihleri 24 tercihten oluşuyor. Ek yerleştirmelerde de adaylara 24 tercih hakkı sunuluyor.

YKS'de barajı geçemeyenler ek yerleştirmede tercih yapacak mı?

YÖK Başkanı Erol Özvar da YKS baraj puanlarının düşürülmesi ve tercih sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar sosyal medyadan yaptığı açıkalmada açıklamasında şunları söyledi:

YÖK olarak, 2021-YKS sonuçlarını değerlendirerek yükseköğretim kurumlarımızın mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla merkezi ve ek yerleştirme işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için “ikinci ek yerleştirme” yapılmasını kararlaştırdık.

”Merkezi ve ek yerleştirme” işlemlerindeki baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek, boş kalan kontenjanlar için yapılacak “ikinci ek yerleştirme” işlemleri esnasında TYT Puanı 140; AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için tercihte bulunma imkânı tanıdık.

İkinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar “önlisans programlarında”, AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar “lisans programlarında” boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabilecekler. Kararımız adaylarımız açısından hayırlı olsun…

2021 YKS ek tercih kimler yapabilir?

1. YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-YKS merkezî, yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.