Altın yatırımcısının gözü yarın açıklanacak kritik veriye çevrildi

Özellikle ons altın tarafından gelen ters rüzgarlar gram altın fiyatları için yükselişini sınırlayan başlıca etmen olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle altın yatırımcısının gözü kulağı ons tarafında olacak. Ons altın için kritik olacak veri ise yarın açıklanıyor…

Gram altın fiyatları son 82 günün en yüksek seviyesini test etmesine rağmen, yükseliş hız kazanmadı. Altın yatırımcıları yılın son aylarına girilirken, "Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Gram altın için tüm gözler yarın açıklanacak ons tarafında olacak.

2021 yılının dibi olan 394 lira ve mevcut 500 lira seviyesi dikkate alındığında gram altın yatırımcısı yaklaşık 8 ayda yüzde 25'in üzerinde getiri sağladı. Yılbaşındaki veriler dikkate alındığında ise gram altın tarafında kazanç yüzde 10'u aştı.

GRAM ALTIN FİYATLARI ONS FRENİYLE DURULDU

Gram altın fiyatları, ons ve dolar/TL'deki dalgalanmalar ile yön bulduğundan iki taraftaki gelişmeler rotayı belirliyor. Gram altın son dönemde dolar kuru tarafından destek bularak 500 lira psikolojik bandının üzerinde tutunma mücadelesi verirken, ons tarafındaki zayıf seyir ile baskılanıyor.

ONS ALTIN FED'E KİLİTLENDİ

Gram altın fiyatlarındaki seyir için büyük önem arz eden ons, yaklaşık 3 aydır 1720-1830 dolar bandında hareket etti. Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleriyle enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan onsun yükselişini güçlendirememesinin ana nedeni olarak, Fed'in genişlemeci para politikalarından dönüş için verdiği sinyaller görülüyor.

ONS, 2021 YILINDA ALTIN YATIRIMCISINA KAYBETTİRDİ

2021 yılına 1900 dolar bandında giriş yapan ons altın, yılın ilk haftasında 1959 dolar seviyesini gördü. Bu seviye aynı zamanda 2021 yılının zirvesi olarak dikkat çekti. Bu noktadan sonra zayıflama gösteren ons, 9 Ağustos tarihinde sert dalgalanma sonucu 1652 doları görerek dip yaptı.

Son günlerde 1750 dolar bandında hareket eden ons altında bu seviye dikkate alındığında yılbaşından beri kayıp yüzde 8'in üzerinde yer aldı.

Merkez bankalarının Covid-19 sürecinde uyguladığı parasal genişleme sürecinden dönüş sinyalleri vermesine, yatırım araçları arasında ilk tepkiyi hep ons altın verdi. Bu nedenle yatırımcılar piyasalarda tepkiyi ve fiyatlamayı ölçmek için onsu dikkatle takip ediyor.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÜNDEMİ 'VARLIK ALIMLARININ AZALTILMASI'

Fed, Covid-19 sürecinde piyasayı hem negatif faiz politikasıyla fonladı hem de aylık en az 120 milyar dolarlık varlık alımı yaparak fonladı. ECB başta olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerin merkez bankaları da Fed'i takip etti. Aylarca uygulanan bu politikalar piyasalarda devasa boyutlarda likidite yarattı. Bu boyutlarda bir likidite artan risklerle birleşince altın fiyatları ons öncülüğünde rekorlar kırdı.

Bu likiditenin getirdiği en büyük yan etki ise enflasyon oldu. Hemen hemen her ülkede emtia fiyatları öncülüğünde enflasyon hız kazandı.

Enflasyonun normalde altın fiyatları için destekleyici bir unsur olması beklenirken, Fed ve diğer merkez bankalarının enflasyonu zapt etmek amacıyla genişlemeci para politikalarından dönüş için hamle yapacağı algısı yarattı. Bu algı ons altın tarafında ana baskılayıcı unsur oldu.

Fed Başkanı Powell, ekonomide güçlü toparlanma görünceye kadar, parasal desteklerin süreceğini her fırsatta açıklarken, tarım dışı istihdam verisine dikkat çekti. Powell'ın açıklamalarına göre tarım dışı istihdam verisinde görülecek güçlü toparlanmaların ekonomide varlık alımlarının azaltılma sürecinin yakında başlayacağı anlamı taşıyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

ABD'de tarım dışı istihdam verisi Cuma günü (yarın) saat 15:30'da açıklanacak. Önceki veri 265 bin düzeyinde beklentilerin oldukça altında kalırken, bu ayki veri de beklenti 488 bin düzeyinde oluştu.

ABD'de açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verisinde bozulmalar görülmediği taktirde Fed'in yıl bitmeden varlık alımlarını kısacağı beklentisini güçlendiriyor. Bu durum ons altın tarafında baskılayıcı olan en önemli etmen olarak dikkat çekiyor.

Bununla beraber tarım dışı istihdam verisinde beklentilerin karşılanmaması durumu varlık alımlarının azaltılma sürecini geciktirebileceğinden, likiditenin süreceğini algısı yaratabilir. Bu durumda ons altın fiyatları için destekleyici olabilir.

ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN DESTEK VEREBİLECEK 3 UNSUR

Ekonomistler dünya ekonomilerinde artan yeni sorunların ons altın için ilerleyen dönemde destekleyici olabileceğine dikkat çekti. İşte o 3 unsur:

-Özellikle Asya ve Avrupa'da yaşanan enerji krizi

-Çinli dev Evergrande'nin borç sorunu

-Küresel düzeyde artan enflasyonun geçici olmayacağı beklentisi

ONS ALTIN İÇİN KRİTİK TEKNİK SEVİYELER

Ons altın fiyatları için aşağıda takip edilecek seviyeler 1720-1680-1650 dolar bandı olacakken, yukarı da ilk olarak izlenecek seviye 1792-1835-1900 seviyeleri olacak.

Analistler 1650 dolar seviyesinin altında yeni dip arayışlarının söz konusu olacağını vurgularken, 1900 dolar seviyesinin aşılması durumunda ise yeni zirve seviyelerinin artık konuşulabileceğini ifade etti.

Kaynak: Sabah Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.