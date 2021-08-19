Yılmaz Güney kimdir? Yılmaz Güney nerede ve kaç yılında doğmuştur?

Bir dönemin oldukça tartışmalı isimlerinden biri olan Yılmaz Güney’in hayat hikayesi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Yılmaz Güney kimdir? Yılmaz Güney nerede ve kaç yaşında doğmuştur? Yılmaz Güney’in oynadığı ve yapımcılığını üstlendiği filmler nelerdir? Yılmaz Güney nerede vefat etmiştir?

Bir dönemin oldukça tartışmalı isimlerinden biri olan Yılmaz Güney'in hayat hikayesi birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Peki Yılmaz Güney kimdir? Yılmaz Güney nerede ve kaç yaşında doğmuştur? Yılmaz Güney'in oynadığı ve yapımcılığını üstlendiği filmler nelerdir? Yılmaz Güney nerede vefat etmiştir?

Yılmaz Güney 1 Nisan 1937 yılında Adana Yüreğir'de dünyaya gelmiştir. Şanlıurfalı Siverekli Zaza bir babanın ve Vartolu bir Kürt annenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya gelen Yılmaz Güney'in yaşamı da burada şekillenmiştir. Asıl adı Yılmaz Pütün olan Güney, ailenin iki çocuğundan biridir. Adana'da yaşadığı dönemlerde sinemaya ilgisi olan Güney, henüz gençliğinde Kemal ve And Film şirketlerinin bölge temsilcisi olarak çalışmaya başladı. Bu süreçte Üniversite okumak için İstanbul'a gitmeye karar veren Yılmaz Güney, burada Atıf Yılmaz ile tanıştı. Bu dönem de ayrıca hikayeler yazan Güney, Atıf Yılmaz'ın da teşvikiyle sinemaylada ilgilenmeye başladı.

Yılmaz Güney'in sinema kariyeri nasıl başladı?

1959 yılında henüz 22 yaşındayken Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı Bu Vatanın Çocukları ve Alageyik adlı sinema filmlerinde hem filmlerin oyunculuğunu üstlenip hem de senaryosunun yazılmasında katkısı vardır. Daha sonra ise Karacaoğlan'ın Kara Sevdası filminde yönetmen yardımcılığı yapan Güney, bu dönemde öykü yazımına da devam etmektedir. Bu dönem Yeni Ufuklar ve On Üç gibi dergilerde öykü yazan Güney, yazdığı öykülerin birinde komünizm propagandası olduğu gerekçesiyle yargılanır ve 1961 yılında 1,5 yıllığına hapise girer.

Hapisten çıktıktan sonra sinemaya geri dönen Yılmaz Güney, aksiyon ve macera filmlerine ağırlık vererek sinema kariyerini şekillendirir. Özellikle sinema filmlerinde Anadolu çocuğunun sisteme karşı olan başkaldırısının işlendiği filmleri oldukça ilgi görür. Özellikle bu dönem çektiği filmler ile Çirkin Kral lakabını alan Güney, Lütfü Akad tarafından yönetilen ve senaryosunu bizzat kendisinin yaptığı Hudutların Kanunu filminde gösterdiği performans ile, abartısız ve yalın oyunculuğun ön plana çıkmasını sağlamıştır.

Yılmaz Güney özellikle 70'li yıllarda oldukça adından söz ettirmiştir. 1971 yılında Efraim Elrom'un öldürülmesinden sorumlu olan Mahir Çayan ve Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi üyesi olan diğer arkadaşlarını sakladığı gerekçesiyle 2 yıl hapis ve sürgün cezasına çaptırılmıştır. Cezaevi sürecinde çıkarmış olduğu Güney dergisi ile, bu süreçte yazmış olduğu şiir, öykü, sanat ve sinema ile alakalı görüşleri sunmuştur.

1974'te Endişe filmini çektiği sıralarda Yumurtalık'ta dönemin ilçe yargıçlarından biri olan Sefa Mutlu'yu öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve yargılanmasıyla birlikte toplamda 19 yıl boyunca hapis cezası aldı.

1981 yılındayken izinli olarak çıktığı cezaevinden yurtdışına firar eden Güney, önce Yunanistan daha sonra İsviçre ve en sonunda ise Fransa'ya gider ve yaşamına orada devam eder.

Fransa'ya gittikten sonra mide kanseri ile mücadele eden Yılmaz Güney, 9 Eylül 1084 yılında Paris'te gözlerini dünyaya yumdu. Mezarı ise Paris'te yer alan Père Lachaise Mezarlığı'nda 62. kısımda yer almaktadır.

Yılmaz Güney'in oynadığı bazı filmler

Oyuncu Senarist Yönetmen Yapımcı Kurgu

1966 Hudutların Kanunu Evet Evet Evet

1968 Seyyit Han (Toprağın Gelini) Evet

1967 Çirkin Kral Affetmez Evet Evet

1969 Bir Çirkin Adam Evet Evet

1969 Bir Çirkin Adam Evet Evet Evet Evet

1970 Umut Evet Evet Evet Evet

Yılmaz Güney'in kitapları

Boynu Bükük Öldüler (1971)

Ağıta

Arkadaş

Sürü

Salpa (1975)

Ölüm Beni Çağırıyor Gençlik Öyküleri

Acı

Sonsuz Bekleyiş Otuz Yılın Şiirleri

Yol

Sanık

Hücrem

Soba, Pencere Camı ve İki Ekmek İstiyoruz

Oğluma masallar

Zavallılar

Sen ve ötekiler

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.