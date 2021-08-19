Telegraph: Afganistan, ABD imparatorluğunun çöküşünün bir başka kanıtı

Daily Telegraph, ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesinin Amerikan imparatorluğunun çöküşünün yeni bir kanıtı olduğunu yazdı.

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Daily Telegraph gazetesinde yayınlanan bir makalede, ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesi ve hemen ardından ortaya çıkan ‘yürek burkan insani felaketin', Amerikan imparatorluğunun çöküşünün bir başka ispatı olduğu belirtildi.

Makalede, Afganistan'da yaşananların Beyaz Saray'ın dünyadaki durumu anlamadığını ve diğer ülkeler bir yana, kendi ülkesini bile yönetemediğini gösterdiğine vurgu yapıldı.

Makalenin yazarı, Batı'nın Doğu ve Asya ülkelerindeki müdahalelerinin başarısız sonuçları ve ABD'nin Ortadoğu'yu ‘yeniden inşa etme' girişimlerinin felaketle sonuçlandığına dikkat çekerek, "Ortadoğu'da ABD'nin dokunduğu tüm ülkeler ve bölgeler şimdi tam bir kaos içinde" ifadelerini kullandı.

Makalede ayrıca Washington, ‘göç krizinin neden olduğu Avrupa Birliği'nin (AB) yıkımına' ve Çin'in ‘artık kontrol altına alınamayacak kadar güçlenmesine' yol açan yanlış belirlenmiş stratejilerle suçlandı.

Anayasanın ‘hata vermeye' başladığını ve ABD'nin Biden gibi ikinci kademe gerontokratlara bağımlılığının iyiye alamet olmadığı belirlemesinde bulunan yazar, ABD imparatorluğunun ‘düşüşünün' siyasi elit arasında ‘mutabakat' olmamasından kaynaklandığını savundu.

Sputnik Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.