Yılbaşında pasta yemek günah mı? Yılbaşında pasta yapmak ve kesmek haram mı, caiz mi? 2022'ni başlamasına sayılı günler kala pek çok kişi yeni yıla evinde girecek. Evinde yılbaşında pasta yapmayı düşünenler bunun günah olup olmadığını merak ediyor. Din adamlarına göre Hristiyanların örf ve adetlerini taklit etmek günahtır ve caiz değildir. Bu açıdan bakıldığı zaman yılbaşı eğlencesi adına kesilen pasta da caiz değildir.

2022'ye girmeye hazırlanan pek çok kişi Yılbaşında pasta yemek günah mı? Yılbaşında pasta yapmak ve kesmek haram mı, caiz mi? sorusuna yanıt arıyor. Diyanet TV'de iyanet'e Soralım' programında soruları yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fatih Mehmet Aydın konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yılbaşında pasta yemek günah mı?

Diyanet TV'de yayınlanan 'Diyanet'e Soralım' programında "Yılbaşında pasta yemek günah mı? Yılbaşında pasta yapmak ve kesmek haram mı, caiz mi?" sorusuna yanıt verildi. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Fatih Mehmet Aydın açıklamasında şunları söyledi: "İslam'ın yasakladığı bir şeye destek olmak, alet olmak caiz olmaz. Hristiyanlar kendi bayramlarını kutlayabilir. Onlardan nereden tedarik ederse etsinler ama bir müslüman onların Noellerine yardımcı olacak şekilde hareket etmemeli ve rızkını başka yerlerden aramalı. Yoksa pasta yapmakta bir sakınca olmaz. Ama bunu Noel için ve Noel'in figürleriyle, ifadeleriyle yapmak İslam'a yakışır, yaraşır birşey değildir."

Yılbaşında televizyon izlemek haram mı, günah mı?

Yılbaşında başka kültürlere ve başka dinlere özenilerek hazırlanmış programları izlememe konusunda vatandaşların temkinli olması öneriliyor. İslama uygun şekilde izlenen televizyonun hiçbir sakıncası olmayacağı da belirtiliyor.

Yılbaşında televizyon izlemek günah mı?

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yılbaşında televizyon izlemeyi düşünenlere uyarı geldi. Yılbaşı gecesi evde eğlence programlarını izlemek isteyenlerin yılbaşını dışarıda kutlayanlardan daha fazla günah işlediğini söyleyen Ahmet Mahmut Ünlü konuşmasına şöyle devam etti: “Herkes kendine göre bir plan içinde. En azından televizyonlardaki özel programları seyredecekler. Bu ucuza geliyor ama günah bakımından hepsinden daha fazla. Çünkü bir adam bara gitse pavyona gidemez, pavyona gitse sinemaya gidemeyecek, sinemaya gitse tiyatroya gidemeyecek. Parası yetmeyecek, vakti yetmeyecek ama televizyonun kumandası elinde o kanalda dansöz var, o kanalda dinsiz var. Bununda elinde kumanda oradan oraya atla, cehennemin tabakaları arasında zıplar gibi oraya buraya zıplayabiliyor. O zaman ben sadece bir televizyon seyrediyorum diyen adam bu işi hafife almaması gerekiyor.”

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