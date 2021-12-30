Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşında metro, tramvay, otobüs, marmaray saat kaça kadar çalışacak? Yılbaşını dışarda geçirmek ya da seyahat ettikten sonra eve dönmek isteyenler toplu taşıma ücretlerini ve saatlerini merak ediyor. Peki ama 31 Aralık gecesi ve 1 Ocak günü için İstanbul Belediyesi bir açıklamada bulundu mu? Toplu taşımalar bedava mı? İşte merak edilen detaylar...

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşında metro, tramvay, otobüs, marmaray saat kaça kadar çalışacak? Yılbaşını dışarda geçirmek ya da seyahat ettikten sonra eve dönmek isteyenler toplu taşıma ücretlerini ve saatlerini merak ediyor. Peki ama 31 Aralık gecesi ve 1 Ocak günü için İstanbul Belediyesi bir açıklamada bulundu mu? Toplu taşımalar bedava mı? İşte merak edilen detaylar...

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrobüs, metro, otobüs, Marmaray ve tramvay hizmeti için açıklama yaptı. Yapılan açıklamada söz konusu taşıtların 1 Ocak günü ücretsiz olduğunu duyurdu.

Ankara'da da EGO otobüslerinin 31 Aralık 00:00'dan 1 Ocak Cumartesi gece 03:00'a kadar yeni düzenlemeler getirildi.

Yılbaşında metro, tramvay, otobüs, marmaray saat kaça kadar çalışacak?

Yılbaşı gecesi toplu taşımaların 24 saat çalışmasına karar verildi. Bu karar şehirler arası farklılık gösterse de İstanbul için alınan kararlar arasında ek seferler ve 24 saat uygulaması yapılacağı bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.