2022'nin gelmesine sayılı günler kala vatandaşlar yılbaşı hazırlıklarına başladı. Yılbaşı için plan yapmayı düşünenler Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Yılbaşında İstanbul'da hava nasıl olacak? sorusuna şimdiden yanıt arıyor. 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 hava durumu tahminlerine göre İstanbul'da kar görünmüyor. Ancak yılbaşında İstanbul'da ve çevresinde sağanak yağmur bekleniyor.

Dünyada ve ülkemizde pek çok kişi her yıl olduğu gibi bu sene de yılbaşını kutlamak için hazırlık yapıyor. Yeni yıla şehir dışında ve dışarıda girmek isteyenler Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Yılbaşında İstanbul'da hava nasıl olacak? sorularını sormaya şimdiden başladı. Yoğun kar yağışı planların yarıda kalmasına neden olabileceği için vatandaşlar kar yağışına göre yılbaşı planlarını değiştirebilir.

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı?

31 Aralık 2021 tarihinde ve 1 Ocak 2022 tarihinde İstanbul'da kar yağışı görünmüyor. Meteoroloji tahminlerine göre de şehir genelinde kar yağışı beklenmiyor.

Yılbaşında İstanbul'da hava nasıl olacak?

Yılbaşında İstanbul'da hava soğuk ve yağışlı olacak. Sağanak yağmurun beklendiği İstanbul'da yüksek kesimlere karla karışık yağmur da yağabilir. İşte 31 Aralık 2021 ve 1 Ocak 2022 hava durumu tahmini...

31 Aralık Cuma tatil mi?

2021'i 2022'ye bağlayan yılbaşı günü 31 Aralık Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilleri ülkemizde 1 Ocak günüdür. Ancak 1 Ocak hafta sonuna geldiği için yılbaşı tatili bulunmuyor. 31 Aralık Cuma günü ise normal mesai saati uygulanacak.

İstanbul'da bu sene yoğun kar bekleniyor

Uzmanların değerlendirmesine göre İstanbul'da bu sene yoğun bir kar yağışı olması muhtemel görünüyor. İstanbul'da geçen sene ilk kar 14 Ocak 2021'de yağmıştı. İstanbul'da genellikle kar yağışları Aralık sonu ile ocak ayının başı ve ortası gibi başlıyor. Bu sene de bu aylarda İstanbul'a kar yağması muhtemel görünüyor. Eldeki meteoroloji veriler ve uzmanların değerlendirmelerine bakılırsa İstanbul'da bu kış iyi bir kar yağışı görülebilir.

31 Aralık'ta okul var mı?

Yılbaşı tatili haftasonuna denk geldiği için okullar da 31 Aralık'ta açık olacak ve tam gün eğitim olacak.

Yılbaşı nedir?

Yılbaşı, Miladi takvim kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye denmektedir. Yılbaşı, Jülyen takvimine göre Hristiyanlık öncesi Roma'da, Ocak ayının da adının verildiği geçit ve başlangıç tanrısı Janus'a adanmıştı. Hristiyan aleminin Miladi takviminde bir tarih olarak, halen Anglikan ve Lutheran Kilisesi'nde İsa'nın Adlandırma ve Sünnet Bayramı olarak ayinlerle kutlanır.

Günümüzde, çoğu ülke fiili olarak Miladi takvimini kullandığı için, Yılbaşı, dünyanın en ünlü resmî tatilleri arasındadır, genellikle yeni yıla girildiği andan itibaren gece yarısı havai fişeklerle kutlanır. Diğer küresel Yılbaşı gelenekleri arasında yeni yıl kararları almak ve kişinin arkadaşlarını ve ailesini araması yer alır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.