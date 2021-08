Yenilikçi ve çağdaş eğitim için Yenidoğu Okulları'nı seçin!

Yenidoğu Okulları, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) tarafından öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı doğrultusunda hayata geçirilmiştir. Yenidoğu Eğitim Kurumları, çağın gereklerini değerleriyle yorumlayabilecek bir nesil yetiştirme misyonu ile kurulmuştur. Yenilikçi ve çağdaş eğitimin ilkelerini benimseyen Yenidoğu Okulları bünyesine Montessori, İlkokul Ortaokul ve Anadolu Lisesi olmak üzere 4 farklı kademede eğitim verilmektedir.

Yenidoğu Okulları, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) tarafından öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı doğrultusunda hayata geçirilmiştir. Yenidoğu Eğitim Kurumları, çağın gereklerini değerleriyle yorumlayabilecek bir nesil yetiştirme misyonu ile kurulmuştur. Yenilikçi ve çağdaş eğitimin ilkelerini benimseyen Yenidoğu Okulları bünyesine Montessori, İlkokul Ortaokul ve Anadolu Lisesi olmak üzere 4 farklı kademede eğitim verilmektedir.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı tarafından hayata geçirilen Yenidoğu Okulları 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğrencilerini ağırlamak için sabırsızlnıyor. Yenidoğu Okulları ğitim felsefesinin temelini öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencinin merkezde olduğu bir eğitim sistemini savunan Yenidoğu Okulları öğrencinin tüm süreçleri kontrol ettiği değil, tüm süreçlerin öğrenci adına kontrol edildiği bir eğitim ortamı oluşturmak için yola çıktı.

Yenidoğu Okulları bünyesinde;

Montessori,

İlkokul

Ortaokul

Anadolu Lisesi

Olmak üzere 4 farklı kademede eğitim verilmektedir.

Montessori

Özlenen yenilikçi bir eğitim vizyonuyla yola çıkan Yenidoğu Anaokulunda, 100 yılı aşkın süredir tüm dünyada ilgi görmüş ve başarı göstermiş "Montessori Eğitimi" uygulanıyur. 1900'lü yılların başlarında İtalya'nın ilk kadın doktoru Maria Montessori'nin, çocukların keşfederek öğrenmesini sağlayan etkili bir eğitim sistemi olan "Montessori Eğitimi" ile keşif ve merak duygularını destekleyerek; öğrencileri kendi kararlarını verebilen, sorumluluk alabilen ve öğrenmekten zevk alan insanlar olarak hayata hazırlıyor.

Neden? montessori eğitimi?

Çocukların daha bağımsız olması ve liderlik becerilerinin öne çıkması için,

Çocukların bireysel farklılıklarına odaklandığı ve bireysel gelişimlerini desteklediği için,

Çocukların “neyi düşüneceğine” değil, “nasıl düşüneceğine” odaklandığı için,

Çocukların, sorunları ve anlaşmazlıkları çözme becerisi kazanmaları için,

Çocukların, sakin ve özgür bir ortamda öğrenmelerinin gerçekleşmesi için,

Çocukların, soyut kavramları somuta dönüştüren materyaller aracılığıyla dünyayı keşfetmelerine fırsat verdiği için…

Anaokulumuzda, “Montessori Eğitmenliği Sertifika Programı”na dahil olan dinamik öğretmenlerimiz ve uzman kadrolarımızla çocuklarımızın kendini ve dünyayı keşfetmelerine eşlik ediyoruz.

İlkokul

Yenidoğu Okullarında uygulamaların temel amacı; öğrencilerin milli ve manevi kazanımlarla donanmış, akademik, sosyal, duygusal ve sanatsal yönü gelişmiş nesiller olarak yetiştirmektir. Çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı uygulanan okulumuzda belirli ilkeler temelinde ilkokul eğitimi yürütülür.

• Sevgi Temelli Disiplin Anlayışı: İlkokulda temel yaklaşım okulu, okumayı sevmesi ve aile zorlaması ile değil, kendi arzusu ile severek isteyerek okula gelmesidir.

• Yerinde ve Zamanında Eğitim: İlkokul öğrencilerinde her bir sınıfın belirli bir müfredatı, kazanımları mevcuttur. Bu kazanımlar sınıf seviyelerine göre eğitim öğretim yılının sonuna kadar öğrenciye kazandırılır.

• Hayat Merkezli Çalışmalar: İlkokulda eğitim sadece akademik temelli olarak uygulanmaz. Okul, çocuklarımız için bir yaşam alanı olarak planlanmıştır. İlkokul öğrencilerinin masal, drama, mutfak sanatları, görsel sanatlar ve müzik atölyeleri ile hem eğlenip hem öğrenirken; farkında olmadan da sosyalleşme süreçlerini geliştirir, ahlaki donanımlarını güçlendirirler.

Ortaokul

Öğrencilerinlisede başarılı olabilmesi; ilkokuldan başlayıp, ortaokul ile devam eden süreçte almış oldukları temel eğitimlerin gücü ile doğru orantılıdır. Yenidoğu Okullarında gerçekleştirilen eğitim uygulamaları; temel prensip olarak öğrencilerimizi hayatta başarılı kılmayı amaçlamaktadır. Ortaokul 5. Sınıfında “yoğunlaştırılmış İngilizce programı” ile başlayan ve 6 ve 7. sınıfta devam eden kur sistemi çalışmaları, temel derslere yönelik olarak düzenli devam eden çalışmalar, mantık muhakeme yorum gücünü geliştirici okuma çalışmaları, kütüphane etkinlikleri şeklinde çalışmalar düzenli devam etmektedir. 8.sınıfa geçen öğrenciler; almış oldukları eğitim düzeyi ile sınav mantığını kavramış, yıl içerisinde düzenli yapılan ölçme değerlendirme çalışmaları ile belirli kazanımları elde etmiş öğrenci durumundadır.

Lise

Lise yılları, karakter gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir. Ergenliğin o karmaşık dönemini atlatmış, karakter gelişimi için yeni ve özgün deneyimleri yaşamaya ihtiyaç duyan kimlik arayışındaki bir genç için Yenidoğu Okulları;

• Çağın gereklerini kendi öz değer yargılarıyla harmanlayarak yaşadığı dünyaya katkı sağlamak adına önce kendini yönetebilen; sonra mensubu olduğu topluma örnek olup ona yön verebilen; karşılaştığı sorunları çözme becerisi ve iradesi gösteren misyon sahibi,

• Geniş kitlelere yüksek standartlarda potansiyelini en üst düzeyde ortaya koyan; kendini, yaşadığı toplumu ve insanlığa azami fayda üretecek bir vizyon sahibi,

• Tüketim yarışının alabildiğine hüküm sürdüğü modern dünyada; sınırsız beklentilerin, hırsların, kimi zaman bir ego yarışına ve bir tabuya dönüşen projelerin savurduğu tertemiz yürekleri; dingin, etkin ve yetkin bir duruşla kuşatan, saran ve onlara gölge olan bir bilinçle sorumluluk sahibi,

• Hayatının bütün süreçlerinde; düşünebilen, sistemli hale getiren ve doğru iletişim kurabilen bir gençlik için önemli kaynaklardan;

• Sistemli bir şekilde beslenerek,

• Öğrenmeyi öğrenen,

• Potansiyelini keşfeden

insanlar olmalarını sağlayacak bir eğitim ve öğretim ortamı oluşturmayı ilke edinerek emin ve kararlı adımlarla “yeni neslin inşası”nda özgün bir duruşla faaliyetlerine devam etmektedir.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı eğitime yeni bir soluk getirme gayesiyle kurulmuştur

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV), devletin bu alandaki kamusal yükünü azaltarak söz konusu farkındalığa dayalı eğitim anlayışının hayata geçirilmesi niyeti ve çeyrek asrı aşan sivil toplum birikimine dayanarak eğitime yeni bir soluk getirme gayesiyle kurulmuştur. Bu misyonu gerçekleştirmek üzere, YETEV aşağıdaki başlıklarda hizmet üretmeyi amaçlamaktadır:

* Her kademe ve türdeki eğitim kurumunda, toplum ve kişilerin ekonomik, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelik ve niceliğe ulaşması için gereken alt yapıyı oluşturmak, bu kapsamda maddi, manevi katkıda bulunmak;

* İnsanın duygu, zihin, beden, ruh bütünlüğü içinde gelişmesini hedefleyen bütünsel eğitim ve öğretim modellerinin hayata geçirilmesi için gereken özgün eğitim sistemlerini ve bu sistem doğrultusunda uygun programları geliştirmek ve sürekli güncellemek;

* Programların uygulamaya geçirilmesini sağlayacak ya da etkinliğini artıracak her türlü eğitim-öğretim içeriklerini, materyallerini, yazılım ya da uygulamalarını geliştirmek ve güncellemek;

* Eğitimin paydaşı olan “öğretmen, idareci, veli/aile” topluluklarını nitel ve nicel olarak geliştirmek amacıyla kısa ya da uzun dönemli eğitim programları planlamak ve uygulanmasını sağlamak; yine bu kapsamda eğitime katkıda bulunacak panel, sempozyum, sohbet, seminer, konferans vb. etkinlikler organize etmek;

* Geliştirilen eğitim sistem, program ve içeriklerinin öğrenciyle buluşacağı eğitim-öğretim mekanlarını ve ortamlarını hazırlamak ve amaca uygun bir şekilde işletmek;

* Yetenekli ve azimli, ancak maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin çeşitli kademelerde yurt içi ve yurt dışı öğrenimlerini tamamlamalarına ve ulusal/uluslararası düzeyde ilim, sanat ve spor alanında üstün başarıları bulunan öğrencilerin ihtisas, staj vb. çalışmalarını sürdürebilmelerine yardımcı olmak üzere burs ve diğer şekillerde destek sağlamak;

* Eğitimin gelişmesine, ülke gençlerinin daha iyi yetişmesine hizmet edecek diğer programlar, yarışmalar organize etmek, basılı, dijital, görsel-işitsel her türlü medya ürünü hazırlamak, dağıtmak, etkinlikleri duyurmak;

* Her alanda eğitimin gelişmesi için diğer ulusal ve uluslararası kurumlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini geliştirmek, ortak çalışmalar yürütmek.

YETEV, yurt içinden ve yurt dışından her türlü yardımı bünyesine katarak, bu amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.